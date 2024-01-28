شرط تحقق سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش بنیان از GDP

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، دکتر محمدصادق خیاطیان در رویداد «معرفی دستاوردهای شبکه بانکی در تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان» با بیان اینکه دانشبنیان شدن امروز یک انتخاب نیست، بلکه ضرورت است، گفت: اگر به دنبال نگهداشت نخبگان هستیم راهحل آن شرکتهای دانشبنیان است و اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، همه معتقدند فناوری عامل توسعه اقتصادی است.
خیاطیان با بیان اینکه اگر فناوری عامل اقتدار کشور است، این اقتدار از طریق شرکتهای دانشبنیان میسر میشود، افزود: در دروان کرونا دو شرکت دانشبنیان در داخل کشور دستگاه ونتیلاتور تولید میکردند و اگر تحریم هم نبودیم باز کشورهای دیگر به ما نمیدادند و امروز عدم وابستگی در حوزه ونتیلاتور بهخاطر فعالیت شرکتهای دانشبنیان است.
وی با اشاره به اینکه نظام تامین مالی نوآوری، قلب تپنده اکوسیستم دانشبنیان کشور است، گفت: اگر نظام تأمین مالی برای نوآوری نباشد رشد لازم محقق نمیشود. بسیاری از شرکتهای دانشبنیان به تازگی وارد بازار شدهاند و رشد فزاینده و مضاعفی دارند و نیازمند تأمین مالی گستردهتری نسبت به بقیه شرکتها هستند. میانگین شرکتهای دانشبنیان در اخذ تسهیلات از خیلی از حوزهها بالاتر است یعنی پول به بخش تولید میرود.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به خوشحسابی شرکتهای دانشبنیان گفت: شرکتهای دانشبنیان که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی کشور معرفی میشوند با پیامی مواجه میشوند مبنی بر اینکه که منابع برای تسهیلاتدهی به آنها وجود ندارد. این در حالی است که شرکتهای دانشبنیان بسیار خوشحساب هستند و نرخ نکول پایینی دارند.
خیاطیان افزود: اکوسیستم دانشبنیان کشور نیاز به تنوع بخشی در تأمین مالی دارد و یکی از ابزارهای تأمین مالی موضوع سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) است.
وی با بیان اینکه بسته رشد تولید یکی از ابتکارات صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) بود، ادامه داد: از طرفی همکاری صندوق با بانکها گسترده است که یکی از این همکاریها اهرمیسازی منابع است؛ به این معنا که ریسک بانکها را پایین میآوریم.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ما نسبت به وضع تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ بسیار حرف و گلایه داریم، گفت: ما در تبصره ۱۶ سال گذشته و تبصره ۱۸ امسال سرمان پایین است. ۲۰ درصد عملکرد تبصره ۱۶ و ۱۰ درصد عملکرد تبصره ۱۸ بسیار تأسفآور است. گزارش وزارت کار در این زمینه میگوید در رتبه دانشبنیان، رتبه آخر هستیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانشبنیان برای موضوع VC یک جریانی ایجاد کرده است و در همین راستا بانکها باید در حوزه صنعت VC در صنعت دانشبنیان ورود کنند.
خیاطیان با اشاره به موضوع تأمین مالی جمعی تأکید کرد: تأمین مالی جمعی به همت فرابورس رقم خورد. صندوق نوآوری در همین راستا مسابقه تلویزیونی «شکوفا» را طراحی و تولید کرده است و ما رکورد تأمین مالی ۵۰ میلیارد ریالی در ۵۰ دقیقه را در این مسابقه داریم.
وی با اشاره به حوزههای اولویتدار علم و فناوری در کشور گفت: طبق فرمان رهبر معظم انقلاب، ما باید در هوش مصنوعی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا باشیم. حوزه میکروالکترونیک یکی از حوزههای پیشرو است که جزو اولویتهای ماست؛ انرژی و آب نیز از دیگر حوزههای اولویتدار است که باید به آن توجه داشته باشیم.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان با اشاره به سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP کشور گفت: سهم اقتصاد دانشبنیان از GDP کشور باید به ۷ درصد برسد و این مسئله نیازمند یک تأمین مالی جدی است.
افزایش دو برابری تولید دانشبنیانها در سال ۱۴۰۲
دکتر روحالله ذوالفقاری، معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در ادامه این رویداد گفت: با همکاری سه بانک و شورای پول و اعتبار، تسهیلاتی به شرکتها اختصاص یافت و این همکاری موجب شد تولید در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۱ دو برابر شود.
ذوالفقاری با بیان اینکه این رویداد به معرفی دستاوردهای شبکه بانکی در حمایت از شرکتهای دانشبنیان و زیستبوم نوآوری کشور میپردازد، افزود: زیستبوم نوآوری کشور در سال ۱۳۹۲ ذیل قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان شکل گرفت و در آن سال، حدود ۵۵ شرکت تشکیل شد، اما امروز نزدیک به ۱۰ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعالیت میکنند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون تقریبا ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد ۲ درصد به شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته و همچنین ۱۷ هزار میلیارد تومان از طریق شبکه بانکی، ضمانتنامه در اختیار شرکتها قرار گرفته است.
معاون تسهیلات و تجاریسازی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه مساله تضمین یک مساله جدی برای شرکتهای دانشبنیان است، گفت: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی سعی کردیم چارچوب تامین را به عنوان شبکه مکمل تامین کنیم. امسال، سال رشد تولید بود. بر این اساس سه بانک تسهیلاتی را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و شورای پول و اعتبار به شرکتهای دانشبنیان اختصاص دادند و این همکاری موجب شد تولید در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل دو برابر شود.
ذوالفقاری افزود: موضوع دسترسی شرکتهای دانشبنیان به بازار مالی از دیگر مسائل است و تامین این اوراق مشکلات پیچیدهای را برای شرکتها ایجاد میکند. ریسک اوراق برای شرکتهای دانشبنیان را با شبکه بانکی به صورت ۵۰-۵۰ بین بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی تقسیم کردیم. این امر مزیت زیادی را برای شرکتها ایجاد کرده است.
وی شرکتهای دانشبنیان را از خوشنامترین مشتریان شبکه بانکی توصیف کرد و یادآور شد: از اینرو شبکه بانکی برای حمایت از این شرکتها میتواند ریسک مدیریت شدهای را در نظر بگیرد.
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