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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

مدیرکل دادگستری خوزستان خبر داد؛

فروش بیش از ۶۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های خوزستان

فروش بیش از ۶۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های خوزستان

اهواز- رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در راستای صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال با برگزاری مزایده، تعداد ۶ هزار و هشت دستگاه موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ‌های استان به فروش رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در راستای اجرای دستورالعمل اردیبهشت ماه سال جاری ریاست قوه قضائیه در مورد ساماندهی فرآیند، توقیف، انتقال نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه و تأکیدات مبنی بر لزوم تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور با هدف حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین و تسریع در تعیین تکلیف آنها، ۶ هزار و هشت دستگاه موتور سیکلت با انجام فرایند مزایده در خوزستان به فروش رسیده است.

وی با بیان اینکه این مزایده در ۱۶ پارکینگ در ۹ شهرستان استان صورت گرفته است، افزود: ۶۱۶ دستگاه موتور سیکلت باقی مانده در فرایند مزایده قرار دارند و تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شوند.

رئیس کل دادگستری خوزستان در مورد خودروهای توقیفی مواد مخدر گفت: ۳۸۲ خودرو اعم از سبک و سنگین در پارکینگ‌های استان وجود دارند که به‌زودی وارد فاز مزایده می‌شوند.

کد مطلب 6006876

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