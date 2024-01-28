اسرائیل با قتل و تخریب منازل به دنبال تشدید آوارگی فلسطینیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، دیده‌بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه با صدور بیانیه‌ای در خصوص تحولات غزه اعلام کرد که ارتش اشغالگر اسرائیلی سطح مهاجرت اجباری فلسطینیان در استان خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را با ابزارهای کشتار و تخریب و تعرض فراگیر در این منطقه گسترش داده است.

این بیانیه تاکید کرد: ما اسناد متعددی از مصیبت‌های هزاران نفر از ساکنان منطقه در هنگام مهاجرت اجباری از خان یونس در هوای سرد و بارانی و تعرض‌های صورت گرفته از سوی رژیم صهیونیستی ضد آنها تهیه کرده‌ایم؛ این در حالی است که هیچ سرپناهی برای دسترسی به کمترین حد از نیازمندی‌های انسانی برای فلسطینیان آواره وجود ندارد.

این گزارش تاکید می‌کند که حدود نیم میلیون فلسطینی در خان یونس شامل دستورات جدید ارتش رژیم صهیونیستی مبنی بر تخلیه منطقه هستند که در میان آنها سه بیمارستان و ۳ مرکز بهداشتی نیز وجود دارد.

بر اساس این بیانیه، اشغالگران اسرائیلی نقاط ایست و بازرسی در خیابان الرشید واقع در غرب اردوگاه خان یونس ایجاد کرده‌اند و از مردان بالای ۱۵ سال می‌خواهند تا شناسنامه‌های خود را در دست بگیرند و با دوربین‌های مجهز از طریق چشم مورد شناسایی قرار گیرند.

این گزارش به بازداشت گسترده فلسطینیان آواره توسط رژیم صهیونیستی و عریان کردن بسیاری از آنها یا مجبور کردن تعداد زیادی از آنها برای سر دادن شعارهای ضد گروه‌های فلسطینی اشاره می‌کند تا به این ترتیب اجازه عبور از مراکز ایست و بازرسی به آنها داده شود.

در بسیاری از موارد مشاهده شده که زنان فلسطینی بعد از اینکه همسر یا پدر آنها از سوی رژیم صهیونیستی بازداشت می‌شود، رها می‌شوند و هیچ‌کس از نزدیکان یا فرزندان آنها برای کمک به این زنان باقی نمی‌ماند.

این گزارش تعداد آوارگان نوار غزه را حدود ۲ میلیون نفر ارزیابی می‌کند که بسیاری از آنها چندین بار مجبور به مهاجرت اجباری شده‌اند. بسیاری از خانواده‌های فلسطینی نیز برای یافتن سرپناه امن در نوار غزه بارها مجبور به جابجایی شده‌اند.