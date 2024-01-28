۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۵

فرمانده انتظامی خرامه:

۱۱ تن چوب قاچاق در خرامه کشف شد

خرامه-فرمانده انتظامی خرامه از کشف ۱۱ تن چوب قاچاق در بازرسی از ۳ دستگاه کامیون و وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ زمان‌اله کریمی گفت: مأموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۳ دستگاه کامیون و وانت نیسان حامل چوب مشکوک و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودروها در مجموع ۱۱ تن چوب قاچاق کشف شد، گفت: در این خصوص هر ۳ راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ کریمی با اشاره به اینکه ارزش چوب‌های قاچاق برابر اعلام نظر کارشناسان یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، به شهروندان توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق کالا موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

