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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰

برگزاری نشست هم‌اندیشی امیرعبداللهیان با فرمانده نیروی زمینی سپاه

برگزاری نشست هم‌اندیشی امیرعبداللهیان با فرمانده نیروی زمینی سپاه

نشست هم‌اندیشی وزیر امور خارجه کشورمان، معاونین، مدیران کل سیاسی وزارت خارجه و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوع امنیت شمال غرب و جنوب شرق کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی وزیر امور خارجه کشورمان، معاونین، مدیران کل سیاسی وزارت خارجه و فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوع امنیت شمال غرب و جنوب شرق کشور برگزار شد.

سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه تعدادی از فرماندهان این نیرو در نشست مشترک شورای معاونین و مدیران کل سیاسی وزارت امور خارجه حضور یافتند. در این نشست مسائل شمال - غرب و جنوب - شرق کشور خصوصاً موضوع تحرکات تروریستی در برخی نقاط مرزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست ضمن قدردانی از امنیت آفرینان نیروهای مسلح کشورمان و اهمیت سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران، موضوعات مختلف مربوط به هماهنگی‌های دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح کشورمان را مطرح ساخت.

در این نشست فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحرکات ضد انقلاب و تروریست‌های وابسته به قدرت‌های خارجی را تشریح نمود.

برگزاری نشست هم‌اندیشی امیرعبداللهیان با فرمانده نیروی زمینی سپاه

کد مطلب 6007129
نفیسه عبدالهی

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