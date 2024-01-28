کشف ۲۲ دستگاه استخراج رمز ارز در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، عباس حسامی روز یکشنبه، اظهار کرد: به دنبال گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در برخی نقاط شهرستان تبریز با مکاتبات و کسب دستورات، اقدامات لازم برای جمع آوری این مراکز انجام شد.

وی ادامه داد: با تلاش همکاران شرکت و همراهی نیروی انتظامی تعداد ۲۲ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در شهرک اندیشه تبریز و بخش باسمنج کشف و ضبط شد.

حسامی فزود: از مجموع دستگاه‌های جمع آوری شده فوق تعداد ۶ دستگاه مربوط به شهرک اندیشه و ۱۶ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز مربوط به شهر باسمنج است.

حسامی با بیان اینکه فعالیت این مزارع موجب اختلال در برق رسانی و تحمیل فشار به شبکه برق و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود، گفت: به منظور مقابله با این موضوع شرکت توزیع نیروی برق تبریز اقدامات قابل توجهی را انجام می‌دهد، اما مشارکت مردمی یکی از راهکارهای اساسی پیشگیری از فعالیت این مراکز می‌باشد.

وی اعلام کرد: مردم می‌توانند در صورت مشاهده چنین مراکزی موضوع را به مرکز فوریت‌های برق ۱۲۱ گزارش دهند.