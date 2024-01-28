۶۵ درصد فضای آموزشی در خوزستان مستحکم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی پور ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، شعار اصلی دولت سیزدهم در بحث مدرسه سازی را «مدرسه سازی تجلی مردمی سازی» اعلام و عنوان کرد: این مساله در خوزستان به درستی محقق شده و اتفاقات مبارکی در یک سال اخیر در استان رخ داده است.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با بیان اینکه جمعیت دانش آموزان این استان ۹۳۸ هزار نفر است، تصریح کرد: جمعیت مدارس ابتدایی ۵۳۸ هزار نفر، متوسطه اول ۲۲۸ هزار نفر و متوسطه دوم ۱۷۱ هزار نفر است. همچنین ۷۰ هزار نفر دانش‌آموز تحت عنوان هنرآموز و کاردانش در مقطع متوسطه در استان در حال تحصیل هستند.

سعیدی پور با اعلام اینکه خوزستان پنج هزار و ۷۰۰ فضای آموزشی دارد، گفت: از این میزان نیز سه هزار و ۷۰۵ فضای آموزشی یعنی ۶۵ درصد مستحکم است، تقریباً ۱۶ درصد یعنی ۹۱۲ فضای آموزشی نیاز به مقاوم سازی دارند، یک هزار و ۸۳ فضای آموزشی معادل ۱۹ درصد تخریبی هستند و ۶ درصد تقریباً حدود ۳۴۲ فضا خطرآفرین و هشداردهنده هستند که اولین مأموریت سازمان نوسازی مدارس این است که این فضاها را کاهش و ایمن سازی آن را انجام دهد.

سرانه دانش آموزی مقیاس توزیع اعتبارات

مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان، یکی از مقیاس‌های توزیع اعتبارات و عدالت اجتماعی در استان و کشور را سرانه دانش آموزی اعلام و عنوان کرد: سازمان نوسازی مدارس بر اساس این معیار مطالبه انجام می‌دهد و اعتبارات را کسب می‌کند. سرانه متوسط کشوری ۵.۲۸ مترمربع و در خوزستان ۴.۴۸ مترمربع است که این عدد نشان از فاصله با میانگین کشوری دارد.

سعیدی پور با اشاره به بروزرسانی شناسنامه فضاهای آموزشی در خوزستان اظهار کرد: در دولت سیزدهم این موضوع در دستور کار وزارت، رئیس سازمان و اولویت ما در خوزستان قرار گرفت و بر همین اساس تا به امروز ۷۰ درصد از مدارس خوزستان شناسنامه دار شده‌اند؛ همچنین سال آینده می‌توانیم برنامه‌های جدیدی را برای استان در این زمینه تعریف کنیم؛ لذا باید سرانه متوسط و عدالت را تعریف کنیم، خیرین را به سمت سرانه‌های زیر ۳ متر مربع یا فضاهای آموزشی تخریبی هدایت کنیم.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با بیان اینکه ۴۸۵ پروژه فضای آموزشی معادل ۸۰۱ کلاس درس را در قالب پروژه‌های عادی در دست اجرا داریم، تصریح کرد: تعداد پروژه‌های تحویلی در دولت سیزدهم یک هزار و ۵۹۴ کلاس درس بوده است که تقریباً ۶۵ درصد از این فضا معادل یک هزار و ۵۰ کلاس درس در یک سال اخیر افتتاح شد یعنی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تعداد ۳۵۰ کلاس درس و در مهر ماه ۱۴۰۲ تعداد ۵۲۳ کلاس به بهره برداری رسید، همچنین در دهه فجر و نیمه دوم سال جاری نیز ۱۷۷ کلاس درس در استان افتتاح خواهد شد.

سعیدی پور ادامه داد: در سفر دوم هیأت دولت به خوزستان و با حمایت استاندار و وزیر آموزش و پرورش قریب به ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبارات برای اداره کل نوسازی مدارس خوزستان مصوب شده که تاکنون هیچ تخصیصی به نوسازی ابلاغ نشد؛ البته از این مبلغ یک هزار میلیارد تومان مربوط به ساماندهی و طرح مولدسازی است.

وی بیان کرد: ردیف خیلی مهمی مربوط به شرکت ملی نفت با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل مدارس نیمه تمام نفت، مدارس نیمه تمام خیران و دولتی، ساماندهی فضای آموزشی سنگی و کانکسی در خوزستان وجود دارد که اگر این منابع مالی در سال ۱۴۰۳ اعطا شود می‌توان روند بالایی در زمینه فضای آموزشی استان رقم زد.

مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان با اشاره به موضوع رشد کلاس‌های درسی در استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۸۰ کلاس درس بوده، سال ۱۴۰۱ تعداد ۶۱۴ کلاس و سال جاری نیز موفق شده‌ایم ۷۰۰ کلاس درس را به آموزش و پرورش استان تحویل دهیم.

کلنگ زنی ۱۱۸۸ کلاس درس در خوزستان

سعیدی پور تصریح کرد: در دولت سیزدهم یک هزار و ۱۸۸ کلاس درس معادل ۳۳۰ فضای آموزشی در خوزستان کلنگ زنی شده که در یک سال اخیر نیز ۴۸۶ کلاس درس کلنگ زنی شده و در اعتبارات سال ۱۴۰۲ که به مهرماه سال آینده منتهی خواهد شد هم بیش از ۲۵۰ کلاس درس کلنگ زنی خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۱۳ پروژه دوازده کلاسه در نواحی چهارگانه اهواز، کارون، حمیدیه، باوی، شوش و رامشیر خواهیم داشت که که در اعتبارات استانی پیش بینی شده‌اند. به جز آن در بندر امام، ماهشهر و رامهرمز هم کلنگ زنی‌هایی خواهیم داشت که از محل اعتبارات خیران و پتروشیمی‌ها هستند؛ از محل اعتبارات دور دوم سفر رئیس جمهور نیز سه پروژه ۹ کلاسه در هویزه انجام خواهد شد.

سعیدی پور در خصوص و رشد اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس خوزستان بیان کرد: سال ۱۴۰۰ اعتبارات ملی و استانی ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که سال ۱۴۰۱ به یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده است، امسال نیز این مبلغ را به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسانده‌ایم که نشان می‌دهد سازمان برنامه بودجه به عملکرد دستگاه‌ها و انجام پروژه‌هایی که رضایتمندی مردم را به دنبال دارد، توجه می‌کند.

وی اضافه کرد: خیران یک ظرفیتی در درون مردم است که باید فعال شود و به کمک دولت بیاید کما اینکه تا کنون هم کمک‌های زیادی از جانب آنها به اداره کل نوسازی مدارس خوزستان در زمینه‌های متعددی صورت گرفته به طوری که از سال ۱۴۰۱ تا سال جاری یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات خیران بوده که اکنون آن را به رقم ۷۰۰ میلیارد تومان رسانده‌ایم.

مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان با اعلام اینکه در خوزستان ۸۰ درصد خیران را خیران حقوقی مثل نهادهای دولتی، نفت و نهادهای غیردولتی تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: تاکنون ۲۴ جشنواره خیران مدرسه ساز در استان برگزار شد که بیست و پنجمین جشنواره آن مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد؛: با توجه به ظرفیت‌های خوزستان، ذخایر ملی و زیرزمینی که در استان است باید اعتبارات خیران را به ۲ هزار میلیارد تومان برسانیم.

سعیدی پور با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم دولت برچیده شدن مدارس سنگی است، اظهار کرد: در خوزستان یک هزار و ۲۴۰ کلاس درس سنگی وجود دارد که اغلب در شهرهای اندیکا، اندیمشک، سردشت دزفول، امیدیه، رامشیر و مسجد سلیمان قرار دارند و تا کنون موفق شده‌ایم ۷۳۰ کلاس درس را ایمن سازی کنیم، ۵۲۰ کلاس درس جایگزین شده و ۲۱۰ کلاس درس را در بازه زمانی باقی مانده تحویل خواهیم داد.

وی اضافه کرد: برای ۵۱۰ کلاس باقی مانده سنگی برنامه‌ریزی انجام شده به گونه‌ای که از اعتبارات سفر دوم رئیس جمهور تعداد ۴۰ کلاس را حذف خواهیم کرد، برای ۱۲۰ کلاس در حال عقد قرارداد با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) هستیم، ۹۰ کلاس به مناطق صعب‌العبور تعلق می‌گیرد که باید از طریق چادر و کانکس جایگزین صورت گیرد. البته در حال حاضر ۱۲ کانکس در فرمانداری اندیکا مستقر است که در حال انجام مراحل آن هستیم و ساماندهی کلاس‌ها نیازمند بازه زمانی ۲ - ۳ ساله است.

مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان گفت: همچنین ۷۰ کلاس درس مربوط به میراث فرهنگی است که اجازه ترمیم و یا احداث را به ما نمی‌دهد، شاید به عنوان مدارس ماندگار معرفی شوند و کارهای جدید ترکیبی بین دولت و میراث فرهنگی در این خصوص صورت گیرد؛ ۱۰۰ کلاس درس هم در مسجدسلیمان وجود دارد که در حال حاضر دانش آموزان در حال تحصیل هستند و تخلیه آنها بحران ایجاد می‌کند لذا تلاش ما این است که اول جایگزین مدارس مشخص شود بعد کار ساماندهی را انجام دهیم که این خود امر نیازمند بازه زمانی ۴ یا ۵ ساله است.