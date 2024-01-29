امیررضا ثابتی تهیهکننده و یکی از کارگردانهای نمایش «موشها» که این روزها در خانه نمایش دا روی صحنه است درباره دغدغهای که موجب تولید این نمایش شد، به خبرنگار مهر گفت: ۲ سال پیش امین حریریان در مورد متنی که نوشته بود با من صحبت کرد و پیشنهاد کارگردانی مشترک این متن را که بر اساس نگاه شوپنهاور به مقوله هنر نوشته شده بود، داد. در همان زمان من هم مشغول نگارش فیلمنامهای بر اساس همین نگاه شوپنهاور بودم. آن فیلم ساخته نشد اما این تلاقی و همچنین تجربه همکاریهای پیشین ما سبب شد تا تصمیم به کارگردانی مشترک بگیریم.
وی همچنین درباره مخاطبان هدف این نمایش عنوان کرد: فکر میکنم اثر هنری مخاطب را انتخاب نمیکند، بلکه این مخاطب است که اثری را انتخاب میکند و آن را میپسندد یا نمیپسندد. در واقع اثرِ هنری، بسته به توانایی خود، فرد را مجاب میکند که آن را ببیند و مخاطبش شود. اما در مورد بازخوردها باید بگویم که فراتر از انتظار ما بوده است. به عنوان تجربیات اول، استقبال و رضایت مخاطبان، ما را بسیار خوشحال کرد.
این کارگردان تئاتر در بخش دیگری از صحبتهایش درباره شرایط ۲ قطبی جامعه تئاتر که نسبت به اجرا رفتن یا نرفتن با یکدیگر اختلاف نظر دارند، یادآور شد: این مساله ۲ وجه دارد. در وهله اول بسیاری از افراد از تئاتر ارتزاق میکنند یا رویا و هدفشان در زندگی رفتن روی صحنه است. در وهله دوم نیز، هنر پیشبرنده و مشوق تفکر و آگاهی است. کنش جامعه و هنرمند همیشه در طول تاریخ جامعه را به جلو سوق داده است. برای نظر اشخاصی که معتقد هستند گاه باید در واکنش به شرایط، کار هنری تعطیل شود احترام قایل هستم، اما شخصا فکر میکنم کار هنری، راه برون رفت از تنگنا است و میبایست به آن چنگ زد.
ثابتی در ادامه صحبتهایش درباره همزمانی اجرای این اثر با برگزاری جشنواره تئاتر فجر و تاثیر آن روی استقبال مخاطبان توضیح داد: نمایش ما از چند روز قبل از آغاز جشنواره تئاتر فجر روی صحنه رفته است بنابراین باید بگویم که از لحاظ تعداد مخاطبان، تفاوتی با قبل از شروع جشنواره حس نمیکنم.
وی در پایان درباره شیوه اجرایی، فضاسازی و مبنای انتخاب بازیگران این اثر نمایشی گفت: در فضاسازی نمایش، مخاطب در فضایی ناآشنا که به وسیله گریم، مپینگ، موسیقی، میزانسنها و ... شکل گرفته است، قرار میگیرد. البته این فضا چندین بار به طور کامل شکسته میشود. در انتخاب بازیگران نیز سعی شد تا از ترکیب بازیگران باتجربه و مستعدی که کمتر روی صحنه بودهاند، استفاده شود.
این اثر، اجرایی سوررئال دارد که در خلاصه داستان آن آمده است: «موشها روایت موجوداتی است که در دنیای تیره و رنجآور خویش گرفتار هستند و با اتفاقات تلخ و دیوانهوار پیرامونشان دست و پنجه نرم میکنند. آنها آنچنان گرفتار مسایل خویش هستند که از تغییرات اطرافشان غافل ماندهاند ... .»
نمایش «موشها» به کارگردانی امیررضا ثابتی و محمد امین حریریان و بازی نگین فیروز منش، یاسمین فرهادی، پرنیان دانش پژوه، مینا علیپور، هیوا محمدزاده، صدف علی نژاد، محمد طالبی (moth)، مهدی جنابی تا ۱۱ بهمن ماه در خانه نمایش دا روی صحنه است.
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