حضور گسترده در انتخابات ایران قوی را شکل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی شامگاه یکشنبه در جمع مردم شریف بخش دودانگه ساری در مسجد جامع شهر محمدآباد، اظهار کرد: همه ما از نارسایی‌های زندگی و مشکلات گلایه‌هایی داریم اما به فرموده امام صادق (ع) باید به فکر نعمات مذکور باشیم و وظیفه داریم کاری کنیم که مشکلات حل و کم شود.

آیت الله محمدی لائینی تاکید کرد: مردم انتظار ندارند که برخی از مسؤولان وقتی به پست و مقام رسیدند به درد آنها توجه نداشته باشند یا خدای ناخواسته دست یازی یا دست‌درازی به بیت المال داشته باشند و فساد کنند.

وی اشرافیت را بدترین آفت دانست و گفت: مسؤولان ما نباید گرفتار اشرافیت شوند زیرا وقتی گرفتارش شدند دیگر به یاد مردم نیستند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به طرح مسائل در این منطقه، تاکید کرد: وظیفه مسئولان رسیدگی به این مشکلات است.

امام جمعه ساری به ولایی بودن مردم این منطقه و داشتن زندگی سنتی یادآور شد: ما دو امتحان بزرگ در دو ماه پایانی سال جاری و در ۲۲ بهمن و ۱۱ اسفند ماه داریم زیرا دنیای استکبار می‌خواهد ما در این دو امتحان مردود شویم.

آیت الله محمدی لائینی اعلام کرد: دنیای استکبار بر طبل تحریم انتخابات و ۲۲ بهمن و کمرنگ شدن حضور مردمی در این دو روز می‌کوبد چون حضور مردمی ایران قوی را شکل می‌دهد.

نماینده ولی فقیه در مازندران اعلام کرد: شهدا منتظر مشارکت حداکثری مردم هستند و ان‌شالله از این آزمون به شایستگی بیرون بیاییم.

امام جمعه ساری با تاکید بر اینکه زندگی درست این است که بر محور دین و ولایت باشد، اذعان داشت: علمای بزرگ منطقه دودانگه ساری مایه افتخار هستند، شما هم مردم خیلی خوبی هستید.