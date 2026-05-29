به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه های نماز جمعه این هفته، نخست فرا رسیدن سالروز ولادت امام هادی علیه السلام را تبریک گفت و با اشاره به سخنی از این امام همام افزود که خداوند گرفتاری های دنیا را سبب رسیدن به ثواب آخرت قرار داده است.

امام جمعه ساری تأکید کرد : مردم در برابر مشکلاتی مانند بیماری، گرانی یا ناامنی نباید آرامش خود را از دست بدهند. ایشان گفت توکل به خدا کلید عبور از این گرفتاری هاست، چرا که این مشکلات زمینه ساز پاداش الهی در قیامت خواهند بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به هشتم خرداد، روز جهانی بدون دخانیات اشاره کرد. آیت الله محمدی لائینی نسبت به افزایش مصرف دخانیات در میان جوانان و دختران هشدار داد و از نبود تبلیغات مؤثر برای پیشگیری از این آسیب اجتماعی انتقاد کرد.

حفظ وحدت و انسجام ملی

خطیب جمعه ساری همچنین سالگرد درگذشت حجت الاسلام علی اکبر ابوترابی، اسوه صبر اسرا را تسلیت گفت و در ادامه به پیام های اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: معظم له فرموده اند که یکی از مصادیق مهم تقوا، حفظ وحدت ملی و انسجام حول پرچم ایران اسلامی است.

آیت الله محمدی لائینی تصریح کرد: امروز هرگونه سخن یا اقدامی که موجب دودستگی و جنگ لفظی میان ملت شود، جایز نیست.

وی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به پیام رهبری به حجاج گفت: رزمندگان ما با موشک و پهپاد توانستند شیطان بزرگ را رم کنند.

امام جمعه ساری تأکید کرد: شیطان واقعی آن دیوار سنگی در منا نیست، بلکه آمریکاست و در همین روزهای اخیر آمریکا نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را تحریم کرده و طرف صهیونیستی بارها آتش بس را نقض کرده است.

آیت الله محمدی لائینی با اشاره به اظهارات ترامپ گفت: رئیس جمهور آمریکا صراحتاً اعلام کرده که حتی با تحویل مواد غنی سازی شده، تحریم های ایران برداشته نمی شود.

وی سپس با شعار مرگ بر آمریکا، این عمل را رمیکردن شیطان بزرگ در ایران اسلامی دانست و گفت: ما در نماز جمعه با این شعار، شیطان بزرگ را سنگسار می کنیم.

خطیب جمعه ساری در ادامه به مناسبت های پیش رو از جمله عید سعید غدیر خم اشاره کرد و یادآور شد: امسال این عید بزرگ مصادف با سالروز رحلت حضرت امام خمینی ره است. آیت الله محمدی لائینی گفت نعمت ولایت، بزرگترین نعمت و روح دین به شمار می رود.

وی افزود: ولایت اگر در کنار حمایت مردمی قرار بگیرد، معجزه می کند. ایشان تأکید کرد ما این معجزه را در دفاع مقدس، جنگ های دوازده روزه، دفاع از حرم و فتنه های مختلف به وضوح دیده ایم.

آیت الله محمدی لائینی در پایان خاطرنشان کرد دشمن نمی تواند ولایت و حمایت مردمی از آن را تحمل کند و به همین دلیل همواره سعی در تفرقه افکنی دارد.

وی گفت: اما این ملت به برکت ولایت به درجه ای از بصیرت رسیده که تا آخرین لحظه از ولایت حمایت خواهد کرد.