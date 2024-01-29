سویه جدید کووید منجر به بروز علائم شدیدتر نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده، در حالی که به نظر نمیرسد سویه اخیر از نسخههای قبلی خود کشندهتر باشد، نوع JN.۱ در ماههای اخیر افزایش یافته است و اکنون ۸۵.۷ درصد از کل موارد در ایالات متحده را تشکیل میدهد.
دکتر «ادواردو آزیز-بامگارتنر»، رئیس شعبه جهانی آنفلوانزا در بخش آنفولانزای این مرکز، گفت: «آژانس منتظر دادههای اضافی است تا تجزیه و تحلیل دقیقتری از تأثیر JN.۱ در این فصل ارائه کند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا علائم JN.۱ شدیدتر از امواج کووید قبلی است یا خیر، گفت: «بر اساس سوابق پزشکی الکترونیکی و سایر دادهها، ممکن است اینطور نباشد.»
او افزود: «تأثیر ویروس بر روی یک فرد میتواند بسیار متفاوت باشد. میتواند در یک فرد بسیار شدید باشد. افراد ممکن است در اثر ویروسی بمیرند که برای عموم مردم خفیف باشد.»
سازمان جهانی بهداشت هم اخیراً اعلام کرده که در حال حاضر هیچ گزارش آزمایشگاهی یا اپیدمیولوژیک وجود ندارد که JN.۱ را با افزایش شدت بیماری مرتبط کند.
کارشناسان همچنین در اوایل این ماه گزارش دادند که به نظر میرسد نرخ بستری شدن در بیمارستان کمتر از فصل گذشته است.
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