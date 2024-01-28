پائولو بنتو: باید از اشتباهاتمان درس بگیریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، پائولو بنتو پس از حذف تیم ملی فوتبال امارات در ضربات پنالتی مقابل تاجیکستان گفت: بازی خیلی مهم و سختی بود. ۲ تیم جنگندگی زیادی از خود نشان دادند و استراتژی خوبی در حملات داشتند. در نیمه اول توانستیم توپ و میدان را کنترل کنیم اما در نیمه دوم خیلی خوب نبودیم. در نتیجه اتفاقی افتاد که دوست نداشتیم. در پایان کار به ضربات پنالتی کشید اما حالا مسائل خیلی مهمی برای ما در مقدماتی جام جهانی وجود دارد.

سرمربی تیم ملی امارات در خصوص شانس کافی برای ادامه همکاری با فدراسیون این کشور افزود: وقتی می‌بازید این سوال‌های غیرمعمولی مطرح می‌شود. نمی‌توانم در این مورد صحبت کنم اما تلاش می‌کنیم بهترین خودمان را بسازیم. موضوع دوجانبه‌ای است که پن به آینده با تیمم برای بهبود شرایط فکر می‌کنم.

سرمربی پرتغالی تیم ملی امارات تصریح کرد: فکر می‌کنم در نیمه دوم مثل نیمه اول خوب نبودیم. برای ما حضور راماضان در زمین خیلی مهم بود که مصدوم شد. با وجود او می‌توانستیم برای مهاجمان موقعیت بسازیم. رامادان تیم را خیلی خوب سازماندهی می‌کرد. در این بازی شرایط متفاوتی را تجربه کردیم. در نیمه دوم در کنترل توپ و مدیریت بازی عملکرد خوبی نداشتیم.

بنتو ادامه داد: نیمه اول خیلی بهتر حمله کردیم اما در نیمه دوم نتوانستیم موقعیتی روی دروازه حریف ایجاد کنیم.

وی در مورد سابقه خوب امارات در دوره‌های اخیر جام ملت‌ها و عدم موفقیت در این دوره توضیح داد: هر اتفاقی ممکن است رخ بدهد سوال اصلی باید این باشد که تیم خودتان را چگونه آنالیز می‌کنید و چرا بازی خوبی نداشتید یا چرا اشتباه زیادی در مسابقه داشتید. هدف ما رفتن به مرحله بعدی بود اما این اتفاق رخ نداد که شاید دلیلش مصدومیت رامادان بود.

بنتو درباره هدف خود در ادامه سرمربیگری تیم ملی امارات گفت: سعی دارم با موجودی فعلی خود تیم خیلی خوبی بسازم. در اینباره مطمئن هستم در این مرحله می‌دانیم به خواسته خود نرسیدیم اما در ماه مارس دو بازی در مقدماتی جام جهانی داریم که برای صعود امارات به دور نهایی انتخابی خیلی اهمیت دارد. الان فقط دوست دارم دخترم را ببینم و به چیز دیگری فکر نمی‌کنم.

بنتو در مورد سابقه حضورش در فوتبال چین و دلیل صعود نکردن این تیم به مرحله حذفی جام ملت‌ها گفت: می‌دانیم کار خیلی سختی داریم و باید هر روز بهتر از قبل باشیم. گاهی باید روی عملکرد خودمان در بازی توجه کنیم‌. باید استراتژی‌های بهتری اتخاذ کنیم تا موفق شویم. پروژه بزرگی داریم که می‌خواهیم اتفاقات خیلی خوبی رقم بزنیم. فوتبال در آسیا خیلی خوب پیشرفت و همه تیم‌ها روز به روز در مسیر تکامل قرار می‌گیرند.