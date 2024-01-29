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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۶:۰۵

امیر عبداللهیان وارد اسلام آباد شد + فیلم

امیر عبداللهیان وارد اسلام آباد شد + فیلم

حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در راس هیاتی وارد اسلام آباد شد و مورد استقبال مقامات پاکستانی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در راس هیاتی به پاکستان سفر کرده است، وارد اسلام آباد شد و مورد استقبال دو تن از معاونان وزارت امور خارجه پاکستان شامل رحیم حیات قریشی معاون منطقه ای و معاون تشریفات این وزارتخانه قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان قرار است روز دوشنبه در دیدار با مقامات ارشد پاکستان تقویت همکاریهای فیمابین در حوزه های تجاری،صنعتی،علمی‌و دانشگاهی ،امنیتی و انرژی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

همچنین گفت‌وگو در خصوص مقابله همه جانبه با گروه‌های تروریستی فعال در طول مرزهای مشترک و تلاش برای ارتقا امنیت،آرامش و توسعه پایدار مردم دو سوی مرز از دیگر موضوعات مورد مذاکره وزیر امور خارجه در پاکستان خواهد بود.

کد مطلب 6007503

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    نظرات

    • بینام IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 1
      پاسخ
      زنده باد امیر ایران خسته نباشید پاکستان کشور مظلوم و با ایمان است رابطه با پاکستان برای اقتصاد دو کشور به جلو پیش رود

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