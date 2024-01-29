امیر عبداللهیان وارد اسلام آباد شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در راس هیاتی به پاکستان سفر کرده است، وارد اسلام آباد شد و مورد استقبال دو تن از معاونان وزارت امور خارجه پاکستان شامل رحیم حیات قریشی معاون منطقه ای و معاون تشریفات این وزارتخانه قرار گرفت.

وزیر امور خارجه کشورمان قرار است روز دوشنبه در دیدار با مقامات ارشد پاکستان تقویت همکاریهای فیمابین در حوزه های تجاری،صنعتی،علمی‌و دانشگاهی ،امنیتی و انرژی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد.

همچنین گفت‌وگو در خصوص مقابله همه جانبه با گروه‌های تروریستی فعال در طول مرزهای مشترک و تلاش برای ارتقا امنیت،آرامش و توسعه پایدار مردم دو سوی مرز از دیگر موضوعات مورد مذاکره وزیر امور خارجه در پاکستان خواهد بود.