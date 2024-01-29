به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس۲۴، پلیس و مقامات محلی در شمال شرق نیجریه اعلام کردند که در پی انفجار یک بمب دستساز در یک ساختمان نیمهکاره، دست کم ۶ نفر شامل چهار دانشآموز کشته شدند.
سخنگوی دولت محلی گوبیو گفته است این دانشآموزان که ۱۳ تا ۱۵ سال داشتند، این بمب دستساز را به اشتباه همراه مقداری آهنقراضه در یک ساختمان نیمهکاره متعلق به یک مدرسه اسلامی در ایالت بورنو نگهداری میکردند.
به گفته منبع مذکور، دانشآموزان این مدرسه اسلامی اغلب با جمعآوری آهنقراضه و فروش آن در بازار محلی، بخشی از نیازهای خود را تامین میکنند.
داسو ناهوم، سخنگوی پلیس بورنو بدون ارائه جزئیات درباره این حادثه گفت که هویت دو مردی که همراه دانشآموزان در این انفجار کشته شدند، هنوز شناسایی نشده است.
شورش ۱۴ ساله گروههای افراطی در شمال شرق نیجریه تاکنون ۴۰ هزار نفر را به کام مرگ کشانده و حدود دو میلیون تن را آواره و مجبور به زندگی در اردوگاههای موقتی کرده است.
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