به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، در این رویداد که با حضور سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدصادق خیاطیان مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، از حضور فعال و نگاه ویژه دکتر هادی اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل بانک تجارت در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تقدیر شد.

همچنین در ادامه این مراسم، از چهارمین گزارش سالانه زیست‌بوم دانش بنیان توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد و کارشناسان و فعالان این مجموعه‌ها گزارشی از فعالیت‌های زیست‌بوم دانش بنیان ارائه کردند.

فعالان زیست‌بوم دانش بنیان در این رویداد با برگزاری غرفه‌های معرفی محصول، دستاوردهای جدید و به‌روز خود را برای بازدیدکنندگان عرضه کردند.

رضا بزرگ سرپرست معاونت مدیرعامل بانک تجارت در امور مشتریان شرکتی و تجاری، حسین پارساتبار مدیر شعب شمال شرق تهران و امیر رضایی رئیس شعبه برج آسمان نیز در این مراسم مدیرعامل را همراهی کردند.