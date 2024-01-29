لاپید: نتانیاهو شایستگی مدیریت جنگ غزه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، یائیر لاپید رهبر مخالفان کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد که کابینه در شرایط جنگی قادر به مدیریت سرزمین‌های اشغالی نیست و اسراییل هم اکنون نیازمند ایجاد تغییر است.

لاپید تصریح کرد که نتانیاهو و کابینه وی شایستگی مدیریت سرزمین‌های اشغالی را ندارند.

حزب صهیونیستی یش عاتید از احزاب مخالف کابینه رژیم صهیونیستی دیروز اعلام کرده که قصد دارد طرح سلب اعتماد از کابینه کنونی اسراییل به ریاست بنیامین نتانیاهو را در جلسه امروز کنیست مطرح کند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که حزب کار نیز هفته گذشته چنین طرحی را به کنیست اسراییل برد، اما در گرفتن رأی از نمایندگان برای سلب اعتماد کابینه ناکام ماند.

یش عاتید اعلام کرده است که این طرح را در پی جزئیات بودجه سال ۲۰۲۴ و تصویب آن در کابینه مطرح کرده، علاوه بر اینکه مخالفان، نسبت به نحوه مدیریت کابینه در جنگ رضایت ندارد.

بر اساس طرح ارائه شده از سوی این حزب قرار است یائیر لاپید از رهبران مخالف کابینه به عنوان فرد مأمور تشکیل کابینه معرفی شود و وزارت جنگ این رژیم به عهده «اورنا باریفای» از نمایندگان کنیست گذاشته شود.

روزنامه عبری زبان «اسراییلیة» اعلام کرده است که نمایندگان حزب «اسرائیل خانه ما» در نشست امروز برای بررسی طرح سلب اعتماد از کابینه حضور پیدا نخواهند کرد.