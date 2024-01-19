«یاییر لاپید»: نخست وزیر اسراییل باید فورا عوض شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یاییر لاپید» رئیس جریان اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی تاکید کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم اهمیتی به اسرائیل نمی‌دهد.

وی در ادامه افزود: این منافع سیاسی است که نتانیاهو به جای اسرائیل به آن اهمیت می‌دهد.

لاپید تصریح کرد: نخست وزیر اسرائیل باید فوراً تغییر کرده و جایگزین شود.

روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از یک منبع در کابینه جنگ رژیم صهیونیستی نیز نوشت: جنگ کنونی آینده‌ای ندارد و نتانیاهو در حال وقت خریدن و فرار از مسوولیت‌هایش است.

منابع عبری زبان پیشتر اعلام کردند حزب یش عتید به ریاست یاییر لاپید درصدد ارایه طرحی برای سلب اعتماد از کابینه نتانیاهو به خاطر بودجه سال ۲۰۲۴ است.

حزب لاپید پیش از این در مواضعی بودجه سال جاری رژیم صهیونیستی را بسیار نامناسب توصیف کرده بود.

این در حالی است که قبل از این نیز حزب کار اعلام کرده بود که قصد ارائه طرحی برای سلب اعتماد از کابینه به خاطر ناتوانی در بازگرداندن اسرای صهیونیست از غزه را دارد.

بدین ترتیب برای اولین بار از آغاز جنگ در غزه ۲ طرح برای سلب اعتماد از دولت نتانیاهو ارائه شده است.

این در حالی است که مسوولان آمریکایی تاکید کردند که اختلافات بین دولت بایدن و نتانیاهو به ویژه پس از سفر اخیر بلینکن به اراضی اشغالی عمیق‌تر و شدیدتر شده است.