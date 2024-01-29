بیانیه ارتش یمن درباره حمله موشکی به کشتی آمریکایی در خلیج عدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن جزئیات حمله موشکی به یک فروند کشتی وابسته به نیروی دریایی آمریکا در دریای عدن طی روز گذشته را اعلام کرد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که وظیفه این کشتی پشتیبانی لجستیک از نظامیان آمریکایی بوده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات در راستای حمایت و پشتیبانی از ملت مظلوم فلسطین و همچنین دفاع از یمن انجام شده است.

المیادین گزارش داد که کشتی هدف قرار گرفته شده از سوی نیروهای مسلح یمن Lewis B puller نام دارد و وابسته به نیروی دریایی آمریکا است.