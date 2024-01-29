ناامیدسازی ترفند دشمن برای عدم حضور مردم در انتخابات است

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، ناامید ساختن مردم را از ترفندهای اصلی دشمنان برای دلسرد نمودن مردم از مشارکت در سرنوشت خود و تلاش برای پیشرفت و اعتلای کشور دانسته و بیان داشت: لازم است از طریق ابزارهای جدید رسانه‌ای، بهره گیری از شبکه‌های اطلاع رسانی کلیه دستگاه‌های شهرستان‌ها اعم از ادارات، فرمانداری، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، فعال نمودن ظرفیت انسان رسانه‌ها، تولید محتواهای مردمی پیرامون انتخابات، استفاده از ظرفیت‌ها و سازه‌های تبلیغات شهری، با برنامه ریزی منسجم، تمام ظرفیت رسانه‌ای استان را در خدمت مشارکت حداکثری قرار دهیم.