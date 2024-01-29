ناامیدسازی ترفند دشمن برای عدم حضور مردم در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فرج زاده با بیان ضرورت بسترسازی مشارکت حداکثری مردم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان با استفاده از ابزارهای رسانهای گفت: شبکه سازی، تولید محتوا از طریق بیان دستاوردها و گزارش رفع مشکلات مزمن شده و امیدآفرینی ضرورت روابط عمومیهای شهرستانهاست که تأثیر زیادی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیش رو دارد.
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، ناامید ساختن مردم را از ترفندهای اصلی دشمنان برای دلسرد نمودن مردم از مشارکت در سرنوشت خود و تلاش برای پیشرفت و اعتلای کشور دانسته و بیان داشت: لازم است از طریق ابزارهای جدید رسانهای، بهره گیری از شبکههای اطلاع رسانی کلیه دستگاههای شهرستانها اعم از ادارات، فرمانداری، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، فعال نمودن ظرفیت انسان رسانهها، تولید محتواهای مردمی پیرامون انتخابات، استفاده از ظرفیتها و سازههای تبلیغات شهری، با برنامه ریزی منسجم، تمام ظرفیت رسانهای استان را در خدمت مشارکت حداکثری قرار دهیم.
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان فارس افزود: ضرورت شبکه سازی تا آخرین مخاطب در اقشار مختلف جامعه، نقطه هدف ماست و برنامه ریزی ارتباط حداکثری با قشر خاکستری جامعه مطابق با ذائقههای مختلف لازمه عملیات رسانهای است و کلیه شهرستانها بر اساس شاخصههای اعلامی و دستورالعمل اطلاع رسانی پس از پایان انتخابات ارزیابی خواهند شد.
فرجزاده مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان فارس اقدامات تبیینی را زمینه ساز رشد آگاهی جامعه نسبت به جایگاه و ظرفیت نمایندگان مردم دانست.
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