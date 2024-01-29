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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

هوای ۱۴ شهر خوزستان «سالم» اعلام شد

هوای ۱۴ شهر خوزستان «سالم» اعلام شد

اهواز- بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت «سالم» ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۹ بهمن ماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای رامهرمز ۴۷، شوش ۲۲ و حمیدیه ۱۴ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای پاک و سالم برای همه افراد است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان ۹۳، اهواز ۸۲، سوسنگرد ۷۸، شادگان ۷۷، ماهشهر ۷۰، آبادان و اندیمشک ۶۷، ایذه ۶۴، مسجدسلیمان و دزفول ۶۳، امیدیه ۵۴ AQI ثبت شد که نشان دهنده هوای قابل قبول است.

بر اساس شاخص یادشده باید افراد خیلی حساس فعالیت‌های طولانی یا سنگین را در صورت امکان کاهش دهند.

همچنین شاخص کیفی هوای بهبهان به عدد ۱۱۸ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است که بر اساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

کد مطلب 6007819

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