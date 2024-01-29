نامزدهای هجدهمین جشنواره شعر فجر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و معرفی نامزدهای هجدهمین جشنواره شعر فجر صبح امروز دوشنبه نهم بهمن با حضور علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، علیرضا قزوه دبیر علمی هجدهمین جشنواره شعر فجر و حامد محقق معاون شعر و ادبیات داستانی در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.

در این‌برنامه اسامی نامزدهای هجدهمین جشنواره شعر فجر به ترتیب زیر اعلام شد؛

بخش شعر کودک و نوجوان

اسماعیل الله دادی برای کتاب‬ «بعضی از پرنده‌ها شاعرند» از‬ نشر‬ گویا‬

پروانه شیرازی (لعیا) برای کتاب «بهترین نان جهان» پروانه شیرازی (لعیا) از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

محبوبه صمصام شریعت برای کتاب «ستاره‏ قاصدکی» از‬ انتشارات سروش

منیره هاشمی برای کتاب «مثل مادرم درخت می‌شوم» از انتشارات سروش

طاهره شهابی برای کتاب «من سنگ بودم» از انتشارات سوره مهر

محمود پوروهاب برای کتاب «شعرهای رودخانه» از انتشارات به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

داوری این بخش از هجدهمین جشنواره شعر فر برعهده‬ مریم زندی، غلامرضا بکتاش و بابک نیک‏طلب‬ بوده است.

بخش درباره شعر

سعید مهدوی فر برای کتاب «خاقانی‏نامه (دفتر اول)» از‬ انتشارات ادبیات

مهدی علیایی مقدم برای کتاب «شعر سپید: پژوهشی در باب قالبی بی‌قافیه» از نشر نامک

محمد ناصر ره یاب برای کتاب «شعر، هنر زبانی زیبا: نظریه‌های ادبی (۲ جلدی)» از نشر آمو

زهرا سید یزدی و مرضیه خافی برای کتاب «فهرست توصیفی - تحلیلی مقالات مربوط به فردوسی و شاهنامه از سال ۱۲۹۴ تا ۱۳۸۰» از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

یوسف عالی عباس آباد برای کتاب «من امشب آمدستم وام بگزارم: شیوه شاعری مهدی اخوان ثالث آن سوی گزاره‌های هنری» از انتشارات سخن

حسنا محمدزاده، قربان ولیئی و وحید عیدگاه طرقبه‬ ‏ای‬ داوری این بخش را برعهده داشتند.

بخش شعر بزرگسال

گروه شعر محاوره

امین بامشاد برای کتاب «آهای تموم زندگیم» از انتشارات دالاهو

مژگان صالحی نسب برای کتاب‬ «چای مست از قهوه‏ی چشمان تو» از نشر فصل پنجم

علیرضا طبایی بر ای کتاب «عشق تو نمی‌میرد» مجموعة ترانه علیرضا طبایی از انتشارات آرادمان

امیرعلی سلیمانی برای کتاب «محاورات» از نشر نزدیک‌تر

گروه شعر کلاسیک

خسرو احتشامی هونه گانی برای کتاب «جاده گل سرخ» از انتشارات آرام دل

حسین دهلوی برای کتاب «دل‌بستگی» از انتشارات سوره مهر

حمید مبشر برای کتاب «کوچه بارانی اشراق» از انتشارات شهرستان ادب

فاضل نظری برای کتاب «وجود» از انتشارات سوره مهر

گروه شعر نو

محمدباقر کلاهی اهری برای کتاب «ای زیبارو خدا خیرت دهد» از نشر مهر و دل

علی داودی برای کتاب «شبیه: نیمایی‌های عاشورایی» از انتشارات شهرستان ادب

ابوالفضل پاشا برای کتاب «نام دیگری از دست‌ها» از انتشارات شب چله

حنیف خورشیدی برای کتاب «ندرت ناگوار مرگ» از انتشارات شب چله

عالیه محرابی، ناصر فیض، مصطفی محدثی‏خراسانی، علی هوشمند، عبدالجبار کاکایی، صادق رحمانی و سعید یوسف‏‌نیا‬ داوری این سه بخش را به‌عهده داشته‌اند.