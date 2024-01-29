به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی که مردمی بودن و مهم‌تر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بی‌واسطه مسئولان قضائی با مردم، سید محمد تقوی سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، حسن گل پرور قائم مقام ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و رحیم نمروری قاضی دادگاه انقلاب امروز (دوشنبه ۹ بهمن ماه) در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور یافتند و با ۱۰ نفر از مراجعانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضائی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کردند.

در این دیدار که با حضور رفاهی مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضائیه انجام شد، سرپرست دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران و قائم مقام ستاد نظارت و پیگیری پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در ارتباط با برخی پرونده‌ها و درخواست‌های مطروحه در چارچوب قانون دستور پیگیری به مراجع مربوطه را صادر و در مورد تقاضای مراجعان برای درخواست اعاده دادرسی ارشادات لازم را ارائه کردند.



در این ملاقات مردمی وضعیت ۲ پرونده کثیرالشاکی و ۸ پرونده اصل ۴۹ قانون اساسی بررسی و دستورات مقتضی در مورد هر کدام از درخواست‌های مطروحه صادر شد.