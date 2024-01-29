به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف برخی از شهرها رکورد دار پیشرفت فیزیکی در اجرای پروژه‌ها هستند که در این بین پرند همزمان با تکمیل آورده متقاضیان در آستانه تحویل ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن که ساخته شده است.

متقاضیان خوش‌حساب نهضتی ملی در آستانه خانه‌دار شدن

آرش صیادی مدیرعامل شهر جدید پرند در حاشیه مراسم تکمیل هزار و ۴۴۰ واحد نهضت ملی مسکن، گفت: قیمت هر واحد نهضت ملی براساس متراژ آن طی روزهای آینده تعیین خواهد شد. تمام تاکید دولت براین پایه بود تا مستأجران در اولین فرصت با بهترین شرایط صاحب خانه شوند.

مدیرعامل شهر جدید پرند در ادامه تاکید کرد: دولت قیمت زمین را در پروژه‌های نهضت ملی مسکن به صفر رساند و خدمات فنی مهندسی ساختمان نیز با تخفیف ۵۰ درصدی انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: دولت تمام دارایی‌های خود را در رهن بانک به عنوان تضمین قرار داده تا بانک‌ها موظف به اعطای تسهیلات مسکن شوند. باید توجه داشت که این واحدهای نهضت ملی با کیفیت بالا و ارزان به متقاضیان عرضه می‌شود.

صیادی خاطرنشان کرد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند به عنوان یک نماد جهادی می‌توان معرفی کرد زیرا این پروژه‌ها در یک سال اخیر آغاز شده و در آینده نزدیک تحویل متقاضیان نیز خواهد شد.

این مقام مسؤول ادامه داد: این واحدهای نهضت به طور کامل تکمیل شده تنها مشکل انشعابات دارد که با هماهنگی سازمان‌های مربوطه این موضوع حل می‌شود.

وی در خصوص کمبود زمین در این شهر جدید، گفت: حدود ۷۸ هزار نفر متقاضی واجد شرایط داریم که این متقاضیان در استان تهران و شهر جدید پرند ثبت‌نام کردند که پروژه ۳۰ هزار و ۵۰۰ متقاضی شروع به کار شده و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها حدود ۲۰ درصد است. البته باید توجه داشت که شهر جدید پرند امکان توسعه ندارد.

عملیات اجرایی هزار ۴۴۰ پروژه نهضت ملی چشم انتظار رفع موانع انشعابات

در این بین سیاحی مجری پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرند، گفت: یک هزار و۴۴۰ پروژه نهضت ملی مسکن توسط قرارگاه سازندگی امام حسن مجتبی (ع) در حال ساخت است که از این تعداد ۴۰۰ پروژه همزمان با تکمیل آورده ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی متقاضیان در آستانه تحویل است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه‌های نهضت ملی مسکن در پرند از خرداد سال گذشته آغاز شده و آماده تحویل است.

سیاحی ادامه داد: پروژه ۱۴۴۰و احدی نهضت ملی مسکن در پرند شامل بلوک ۱۶ واحدی و بلوک ۲۴ واحدی است و هزینه ساخت این پروژه‌ها متفاوت است.

وی گفت: زیرساخت‌های این پروژه‌ها تکمیل شده و انشعابات گاز، و برق وصل شده اما هنوز انشعابات آب و فاضلاب آنها تکمیل نشده است.

سیاحی تصریح کرد: متراژ این واحدها بین ۶۴ تا ۹۰ متر است و حدود ۴۰۰ متقاضی آورده ۴۰۰ میلیون تومانی خود را پرداخت و ۲ متقاضی ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که متقاضیان آورده‌های خود را پرداخت کرده و دستگاه‌ها برای پرداخت انشعابات همکاری لازم را داشته باشند به سرعت این پروژه‌ها تکمیل خواهد شد.