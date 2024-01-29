اعطای کمک هزینه تحصیلی به ۲۲ دانشجوی شاهد و ایثارگر برتر کنکوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سید فردین تقی‌زاده، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان درباره دومین جایزه ملی سردار شهید سلیمانی گفت: این جشنواره با هدف شناسایی، تجلیل و اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.



تقی‌زاده ادامه داد: مراسم تجلیل از دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور برگزیدگان کنکور سراسری مقطع کارشناسی که توانستند بدون اعمال سهمیه رتبه‌های زیر ۵۰۰ در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی و رتبه زیر ۳۰۰ در گروه هنر و زبان و همچنین در مقطع کارشناسی ارشد رتبه‌های زیر ۵ در هر کد رشته و مقطع دکتری رتبه‌های زیر ۳ در هر کد رشته را کسب کنند، برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دومین جایزه ملی سردار شهید سلیمانی ۱۲ بهمن ماه به میزبانی دانشگاه شهید با هنر کرمان و در کنار مزار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد؛ تصریح کرد: بر اساس این طرح پذیرفته‌شدگانی که حائز شرایط دریافت جایزه ‌باشند در حین تحصیل کمک هزینه تحصیلی دریافت خواهند کرد.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه برگزیدگان دومین دوره از جشنواره ملی سردار شهید سلیمانی برای مدت ۶ ماه کمک هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند؛ افزود: این جایزه برای دانشجویان کارشناسی و دکتری تخصصی در ۸ فاز شش ماهه و برای دانشجویان کارشناسی ارشد در ۴ فاز شش ماهه طراحی شده است.

تقی زاده خاطرنشان کرد: تمدید پرداخت کمک هزینه تحصیلی در فازهای دوم به بعد به شرایط آموزشی دانشجویان برگزیده بستگی دارد، چنانچه این افراد شرایط شیوه‌نامه اعلام شده را داشته باشند مشمول دریافت فازهای بعدی جایزه مذکور می‌شوند.

دومین جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی با حضور هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری، معاونان و مدیران سازمان امور دانشجویان، اعضای هیات رییسه، کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان و همچنین معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.