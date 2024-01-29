به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا طی یادداشتی بر حساسیت پلیس در خصوص برخورد با مجرمانی که کودکان را طعمه قرار میدهند تاکید کرد و نوشت: جرم نسبت به کودک در قوانین جزا فرایند تشدید شونده دارد و یک جرم عادی نیست.
سردار منتظرالمهدی در ادامه یادداشت آورده است: اِعمالِ جرم و جِنحه نسبت به کودکان و اطفال برای پلیس در هیچ حالتی قابل تحمل نیست؛ چرا که پلیس خود مأمن و ملجأ کودکان دانسته و اساس وجود و حضورش نسبتِ مستقیم با امنیت کودک دارد؛ ا زجرم آمران، مسببین و عاملان آن چشم نمیپوشیم.
از آن جایی که درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را کودکان زیر ۱۸ سال تشکیل میدهند و جنایت بر کودک به معنای هر نوع آسیب و صدمه، سو استفاده، انواع بهرهکشی علیه کودک و هر گونه فعل و ترک فعلِ عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی این قشر پویا و باطراوت جامعه را مورد آسیب قرار دهد مد نظر است پس لازم است طبق قوانین و عرف از اطفال مظلوم و بیدفاع حمایت کرد.
از منظری دیگر پلیس خود را موظف و مقید به رفتاری دور از توهین و تحقیر، برخورد عاقلانه و صحیح، نظاممند، هدفمند، دوستانه و حمایت گرا با کودکانی میداند که به هر دلیل در سنین پایین وارد چرخهیِ جرم و جنایت شدهاند؛ تا در نهایت منجر به پیشگیری از جرم در بزرگسالی شود.
پلیس همواره پروندههایی را که یک طرف آن مرتبط با کودکان و حقوق اطفال است در اولویتِ کاری قرار میدهد؛ چنانچه همین روزهای اخیر و در پروندهای که از کودکان ۷ تا ۹ سال با سلاح سرد زورگیری شده، کارت عابر بانک و رمز آنها را میربودند؛ بلافاصله متهم با تلاش کارآگاهان در مخفیگاه خود دستگیر شد. در موارد متعدد دیگری نیز حمایت از حقوق کودکان و جلوگیری از در معرض جرم قرار گرفتن به کرات از سویِ فراجا و کارکنان پلیس مورد توجه قرار گرفته است.
هر چند برخی از کودکان از سوی خانواده و نزدیکان خود آسیب میبینند که باید مورد حمایت قرار گیرند اما در سوی دیگر، باندهای مخوف مافیای تجارت کودکان که در سراسر دنیا فعالیت مجرمانه دارند آنها را مورد سو استفاده قرار داده که اطفال و کودکان نه قدرت شکایت دارند و نه قدرت مقابله و فرار.
بخش بزرگی از آثار جرایم علیه کودکان پیامدی و تَبَعی است و روح و روان کودک تا مدتها تحت تأثیر خشونتِ اعمال شده است این موضوع نیاز مراقبت ویژه از طرف سه ضلع نهاد خانواده، پلیس و حوزهیِ تربیتی و آموزشی دارد و علیه بزهکاریِ کودک محور، نیاز به مشارکت مدنی سایر نهادها و ارگانها آن هم به صورت فعال و مستمر داریم.
فراجا با جرایم سازمان یافته علیه کودکان به شدت برخورد میکند و در مقام مقایسه با کشورهای منطقه از این منظر در وضعیت مطلوبی قرار داریم.
بخش بزرگی از اعتماد و سرمایه اجتماعی پلیس ناظر به نگاه و بینش کودکان بوده و جامعهیِ هدف پلیس برای ارتقای سرمایه اجتماعی است. اعتماد کودک به پلیس زمینه ساز اعتماد عمومی در بزرگسالی نسبت به تأمین امنیت در جامعه است.
با این گسترهیِ دید، فراجا از یک طرف نگاه مقابلهای با هرگونه تعرض و تعدی به کودکان را دارد و از سوی دیگر ظرفیت اجتماعی کودک و نوجوان برای ارتقا سرمایه اجتماعی پلیس حائز اهمیت است که به این بخش نیز توجه ویژه ای داریم.
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