به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جهت فراهم کردن زمینههای لازم برای ارتقای شفافیت مالی شرکتهای دولتی و دستیابی به اهدافی از جمله ارتقای شفافیت مالی و کاهش زمینههای فساد در مدیریت و پاسخگو کردن شرکتهای دولتی، افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی و دسترسی عموم به تمام زوایای آثار مالی فعالیتهای شرکتهای دولتی، تقویت فضای پرسشگری عمومی و مطالبات نسبت به پاسخگویی مدیران شرکتهای دولتی، فراهم کردن زمینه لازم برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران حوزههای اقتصادی و شرکتهای دولتی در جهت مطالعه و بررسی وضع موجود در حوزه شرکتهای دولتی و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنها در بهبود عملکرد شرکتهای دولتی، ایجاد تصویری از کم و کیف عملکرد مالی شرکتها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکتهای دولتی و مدیران آنها دولت سیزدهم اقدام به انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی کرد.
در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی (پایان دوره و میاندورهای) شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای مشمول در سامانه کدال در راستای اجرای تکلیف جز (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح زیر منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت:
الف) تعداد ۳۹۶ گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
ب) تعداد ۲۰۷ گزارش در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
ج) تعداد ۵۲۱ گزارش در اسفند ماه سال ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۲ هم در اجرای جز (۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و در جهت «ارتقای شفافیت مالی» تاکنون (۱۰۰۰) گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی شرکتهای دولتی و سایر شرکتهای مشمول در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفته است.
در این خصوص امید میرود در صورت دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مشمول، تا پایان سال جاری تعداد صورتهای مالی منتشر شده به تعداد ۲۰۰۰ گزارش افزایش یابد.
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