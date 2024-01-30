به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی تقیزاده رییس کمیته قرآن ستاد گرامیداشت چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی طی نشستی خبری اظهار کرد: به یمن پیروزی انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام خمینی (ره) حجم فعالیتها، آموزشها و محافل قرآنی قابل مقایسه با قبل از آن نیست. امروز اگر کسی در کشور طالب بهرهبرداری از این کتاب شریف باشد، زمینه مهیاست؛ هر چند که باید فرصتها و ظرفیتهای بیشتر خلق شود.
رییس سازمان دارالقرآن الکریم ادامه داد: بزرگترین خدمت امام خمینی (ره) و نهضت ایشان نسبت به قرآن بود و این نبود که حجم فعالیتهای قرآنی زیاد شد، بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری حضرت امام (ره) در عصر ما قیام قرآنی را به عینیت رساندند. امید داریم تا جامعه قرآنی ایران بتواند این مسیر که عمل و قیام به فرایض الهی و قرآنی است، ادامه دهد.
وی گفت: امسال از سالروز عروج شهید سلیمانی تا ایام الله دهه فجر، بحث چله قرآنی انقلاب اسلامی مطرح و محافل قرآنی از آن زمان در سراسر کشور آغاز شد. محفل انس با قرآن با عنوان «سرباز قرآن» به تاریخ جمعه ۱۵ دی با محوریت سوره مبارکه حشر و با حمایت سازمان قرآن و عترت بسیج در حسینیه بیت الزهرا (س) کرمان و همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
تقیزاده افزود: بحث دوم تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام (ره) بود که روز گذشته در حرم مطهر امام خمینی (ره) با حضور جامعه قرآنی به همراه با محفل انس با قرآن کریم و قرائت میثاقنامه جامعه قرآنی و آغاز حرکت ششمین کاروان قرآنی انقلاب برگزار شد. بحث سوم کاروان قرآنی انقلاب است که چند سالی است به عنوان یک سنت مبارک همزمان با تقارن دهه فجر برپا میشود و امسال برای ششمین سال متوالی برگزار خواهد کرد. بخشی از این برنامهها به صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما، رادیو قرآن و شبکههای استانی پخش خواهد شد. این محافل و ویژهبرنامههای قرآنی با مشارکت نیروی زمینی سپاه و قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) و همکاری شبکه قرآن و معارف سیما و رادیو قرآن در غرب و شمال غرب کشور در استانهای کردستان در شهرستانهای سنندج، مریوان، قروه، سقز و بانه اجرای برنامه خواهد داشت. همچنین در استان آذربایجان غربی مراسم اختتامیه برنامههای کاروان همزمان با مبعث رسول اکرم (ص) در شهر ارومیه انجام میشود.
رییس سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به ویژگیهای کاروان قرآنی ششم گفت: در این دوره برای اولینبار محفل انس با قرآن کریم ویژه بانوان با تلاوت و اجرای تخصصی بانوان در شهرهای سنندج و ارومیه برگزار خواهد شد. ویژگی بعدی برگزاری کرسیهای تلاوت تدبری قرآن کریم است. همچنین کارگاههای تخصصی قرائت، حفظ، تجوید، صوت، لحن و سبک زندگی اسلامی قرآنی ویژه علاقهمندان در استانهای مذکور همراه با کاروان قرآنی برپا خواهد شد.
وی از آمادهسازی مجموعه نمایشگاهی عکس با موضوع «قرآن، امام، امت و انقلاب اسلامی» خبر داد و افزود: این نمایشگاه شامل ۴۲ تابلوست که به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی تهیه شده و در هر پوستر یک رویداد مهم در چهار دهه اخیر محور بوده و مستند قرآنی آن به همراه توضیح مختصری از آن رویداد ذکر شده است. همچنین محتوای هر تابلو به دو زبان انگلیسی و عربی ترجمه شده است.
رییس کمیته قرآن ستاد دهه فجر چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به اعزام قاریان و گروههای تواشیح به برنامههای دهه مبارک فجر اشاره کرد و گفت: اعزام قاریان بینالمللی قرآن کریم و گروههای تواشیح برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم پیشبینی شده که در روزهای ۱۲ و ۲۲ بهمن به صورت ویژهبرنامه خواهند داشت.
تقیزاده به برگزاری مسابقات قرآن کریم در ایام دهه فجر از سوی دستگاههای قرآنی اشاره کرد و گفت: مرحله شهرستانی مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان در سراسر کشور در ایام الله دهه فجر به همت اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. همچنین هفتمین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحهسرایی دانشآموزان سراسر کشور با حضور گروههای برگزیده کشوری از بهمن ماه آغاز شده که در بندرعباس برپا میشود. همچنین مسابقات قرآن نیروهای مسلح به میزبانی سپاه از ۱۵ الی ۱۸ بهمنماه در مشهد مقدس و بیست و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآنی بسیج در ایام الله دهه فجر در شهر مقدس برگزار خواهد شد.
وی تصریح کرد: بخشنامه راهاندازی کمیته قرآن ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی به تمامی ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها ارسال شد و کمیته قرآنی در استانها تشکیل شد. همچنین جلساتس با اعضا کارگروه متشکل از نهادها و سازمان قرآنی در استانها برگزار شد و برنامهریزی جهت برگزاری هرچه با شکوهتر برنامههای چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انجام پذیرفت.
رییس کمیته قرآن ستاد دهه فجر چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به برنامههای استانی این کارگروه هم اشاره کرد و گفت: برگزاری بیش از ۱۰ هزار محافل انس با قرآن کریم در سراسر کشور همزمان با دهه فجر، برپایی محافل انس با قرآن در مدارس سراسر کشور، جشنوارههای قرآنی کودک و نوجوان و برگزاری مسابقات قرآنی از دیگر برنامههای استانی این ستاد است.
تقیزاده بیان کرد: همچنین فضاسازی و نصب پرچم ایران از سوی مؤسسات و تشکلهای قرآنی و همچنین نهادهای قرآنی بنا بر تاکید مقام معظم رهبری، فراخوان مسابقه حفظ سوره مبارکه فجر، غبارروبی مزار شهدا و دیدار با خانوادههای معظم شهدا، برگزاری پویشهای ختم قرآن کریم به نیت هدیه به ارواح پاک و مطهر شهدا و امام راحل (ره) و برپایی نمایشگاههای قرآنی با موضوع ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی و اجرای ویژهبرنامههای قرآنی بانوان با مشارکت هیأت اندیشهورز بانوان قرآنی استانها از جمله برنامههای استانی این ستاد است.
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