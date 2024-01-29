مراحل پایانی تدوین مقررات اکران ۱۴۰۳/ موافقت با اکران «پدران»

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین جلسه شورای صنفی نمایش در اداره‌کل نظارت بر نمایش سازمان سینمایی که با حضور اعضای شورا به منظور تمرکز بر مفاد آیین نامه و بررسی همه جوانب امر عصر روز گذشته ۸ بهمن ماه برگزار شد اعضا نقطه نظرات خود را در مورد کم و کیف مقررات اکران بیان کردند.

در این جلسه وضعیت فروش فیلم‌های روی پرده و تقاضاهای جدید برای اکران مورد بررسی قرار گرفت و با اکران «پدران» در سرگروه مگامال موافقت شد.

همچنین مسایلی از قبیل تاثیر افزایش سالن بر رونق اقتصاد سینما، ضرورت مراقبت تبلیغی و رسانه‌ای فیلم‌ها و تحلیل فروش آثار روی پرده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه این جلسه، روح‌اله سهرابی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم در زمینه رونق اقتصاد سینما و شرایط و کیفیت آثار سینمایی آماده اکران گفت: با توجه به تعداد و تنوع آثار سینمایی تولید شده در یک سال اخیر و رقابت تنگاتنگ قابل پیش بینی در این عرصه و به منظور حمایت از همه آثار روی پرده و توسعه عدالت فرهنگی لازم است با اصلاح و بروز رسانی آیین‌نامه اکران، شرایط مناسب را برای نمایش فیلم‌ها با در نظر داشتن اقتصاد سینما از سویی و عدالت در اکران از سوی دیگر، فراهم کنیم.

در ادامه این جلسه، پیرامون موضوع اضافه شدن یک روز نیم بها به روزهای هفته و فرصت‌ها و آسیب‌های این طرح و تاثیر آن بر افزایش مخاطب نیز بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

در این جلسه روح الله سهرابی مدیرکل اداره نظارت بر نمایش سازمان سینمایی، همایون اسعدیان رییس شورای صنفی نمایش، محمد احمدی نماینده تهیه‌کنندگان، حبیب اسماعیلی نماینده پخش‌کنندگان، رضا سعیدی پور و سجاد نوروزی نمایندگان انجمن سینماداران، سیدعلی طباطبایی‌نژاد کارشناس امور اکران و مصطفی کمیجانی معاون اداره نظارت سازمان سینمایی حضور داشتند.