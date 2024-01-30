به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «حسام شبات»، خبرنگار فلسطینی از جنایت وحشیانه نظامیان اشغالگر اسراییلی علیه غیرنظامیان فلسطینی در شمال غزه خبر داد.
این خبرنگار تاکید کرد که اجساد غیرنظامیان زیادی در میان آوار و زبالهها در شمال غزه کشف شده که اشغالگران اسراییلی دستان و چشمان آنان را بسته سپس اعدام کرده بودند.
از سوی دیگر، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی پس از چندین روز محاصره و بمباران و تیراندازی به سوی بیمارستان امل وابسته به جمعیت هلال احمر فلسطین در خانیونس به این بیمارستان یورش بردند.
اشغالگران صهیونیست پس از یورش به بیمارستان امل با زور سلاح و تهدید از آوارگان فلسطینی و کادر درمان این بیمارستان خواستند که ساختمان بیمارستان را ترک کنند.
همچنین هلال احمر فلسطین اعلام کرد که نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی دیوار بیرونی ساختمان جمعیت هلال احمر فلسطین در خان یونس را ویران کردهاند و به سوی آوارگان و نیروهای این سازمان آتش گشودهاند.
علاوه بر این، میدان الکویت غزه باری دیگر شاهد تیراندازی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به سوی فلسطینیانی بود که منتظر دریافت کمکهای محدود ارسالی به نوار غزه بودند.
خبرنگار الجزیره گزارش داد که چندین زخمی این حمله به بیمارستان المعمدانی منتقل شدهاند. همچنین پیکر شمار زیادی از شهیدان حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه در خیابانهای محلههای غربی این شهر روی زمین قرار دارد.
یک دختربچه فلسطینی نیز در نتیجه تیراندازی تکتیراندازان ارتش رژیم صهیونیستی حوالی بیمارستان شفا در غرب شهر غزه به شهادت رسید.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در خانیونس به اعدام صحرایی فلسطینیان دست میزنند، بیمارستانها را محاصره کردهاند و مانع از حرکت خودروهای آمبولانس جهت انتقال زخمیها میشوند.
خبرنگار المیادین نیز گزارش داد: ارتش اشغالگر عملیاتهای خود در جنوب غرب خانیونس را شدت بخشیده است. اکسیژن در بیمارستان امل که از سوی اشغالگران محاصره شده و بمباران میشود تقریباً به پایان رسیده است.
وی افزود: شهر غزه و به ویژه شمال آنکه محل نگهداری آوارگان است به شدت از سوی اشغالگران مورد هجوم قرار گرفته است. اسراییل، شرق و جنوب جبالیا در شمال نوار غزه را میکوبد. شمار زیادی از چادرهای آوارگان غرق در آب باران است.
همچنین بر اساس تازهترین بیانیه صادرشده از سوی وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه مجموع تعداد شهیدان غزه از آغاز حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه در هفتم اکتبر سال گذشته به ۲۶۷۵۱ نفر و شمار زخمیهای این حملهها نیز به ۶۵۶۳۶ نفر رسیده است.
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