تبلیغ زودتر از موعد تخلف انتخاباتی است/ برخورد با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کلامی مقدم بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری دامغان ضمن اشاره به مسائل و چالش‌های تبلیغات انتخاباتی بیان کرد: مرتکبان جرایم انتخاباتی هم می‌توانند نامزدها باشند و هم حامیان و مسئولان کمپین‌های آنها می‌توانند تخلفات انتخاباتی را صورت دهند لذا در نشست‌های تبیینی موارد تخلفات بیان شده است.

وی با بیان اینکه نوعی تخلفات انتخاباتی نیز ممکن است توسط گروه سومی رخ دهد که همان مجریان انتخابات و هیأت اجرایی هستند، گفت: نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات در هر سه مورد، تشدید شده است.

دادستان دامغان با بیان اینکه تبلیغات زودتر از موعد یکی از موضوعات و تخلفاتی است که نامزدها و حامیان آنها باید مورد نظر داشته باشند، گفت: خرید و فروش آرای انتخاباتی از دیگر مواردی است که امکان دارد رخ دهد و با این دست تخلفات به صورت جدی برخورد می‌شود.

کلامی مقدم با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در شهرستان دامغان بیان کرد: یکی از موارد عملکرد این ستاد، تذکر مسائل و تخلفات انتخاباتی برای رعایت نامزدها و حامیان آنها است.

وی با بیان اینکه شعبه اول دادیاری دامغان نیز به عنوان شعبه تخصصی رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعیین شده است، افزود: فلسفه وجودی ایجاد این دست شعب نیز رسیدگی به جرایم انتخاباتی به وسیله قاضی با تجربه در اسرع وقت و با دقت بیشتر است.

دادستان دامغان همچنین گفت: جرایم انتخاباتی خارج از روال پرونده‌های عادی دستگاه قضائی در شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفته و با متخلفان برخورد خواهد شد.