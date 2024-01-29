آغاز عملیات اجرایی و افتتاح ۴۶۰ طرح اقتصادی در بندرترکمن

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد جعفری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: طی یک سال گذشته صادرات بندرترکمن از ۳.۵ به ۱۷ میلیون دلار ارتقا یافته است.

وی افزود: تنها کارخانه واگن سازی استان در بندرترکمن با اشتغال ۶۰ نفر مشغول فعالیت است.

فرماندار بندرترکمن گفت: جاده بندرترکمن به آق قلا به طول ۳۴ کیلومتر که به جاده مرگ معروف شده بود رفع خطر شد و باند جنوبی با ۳۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید و باند شمالی نیز تا پایان دولت سیزدهم افتتاح می‌شود.

وی از لایروبی کانال آشور به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان خبر داد و یادآور شد: اکنون ۱.۵ میلیارد متر مکعب آب وارد خلیج شد و ارتفاع آب در ساحل بندر ترکمن به ۵۰ سانتی متر رسیده است.

جعفری با اشاره به اینکه سالن ورزشی تختی پس از ۱۹ سال با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید، افزود: استادیوم قاندومی که روشنایی و پیست تارتان آن افتتاح شده بود، چمن مصنوعی آن با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

فرماندار بندر ترکمن گفت: در دهه فجر امسال ۵۳ پروژه عمرانی با ۲۴۵ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال ۴۶۰ طرح اقتصادی با ۲۸۵ میلیارد تومان اعتبار با اشتغال ۴۷۰ نفر افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

جعفری اظهار کرد: مجموعاً در سال ۱۴۰۰ در شهرستان ترکمن ۵۲۴ پروژه با اعتبار ۱۷۷ میلیارد تومان، در سال گذشته ۱۶۷ پروژه با اعتبار ۶۴۷ میلیارد تومان و در سال جاری ۶۱۷ پروژه با اعتبار دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اجرایی شده است.

وی یادآور شد: اولین پاساژ روستایی با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد و در ۱۵۰ غرفه در روستای پنج پیکر بندرترکمن در حال اجرا است.