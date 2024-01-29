عامل تیراندازی در نوشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر درویشی گفت: به دنبال یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای شهرستان نوشهر، موضوع شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پلیس امنیت و عمومی این فرماندهی با استفاده از شگردهای خاص پلیسی موفق به شناسایی عامل تیراندازی شدند و در عملیاتی غافلگیرانه با هماهنگی قضائی در کمتر ۱۲ ساعت نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: متهم سابقه دار در بازجویی‌های انجام شده علت تیراندازی خود در مقابل درب منزل یکی از شهروندان را اختلافات قبلی مالی و ملکی با وی عنوان کرد.

سرهنگ درویشی با بیان اینکه در این زمینه یک دستگاه خودرو پژو و دو قبضه سلاح شکاری غیر مجاز نیز کشف و متهم به همراه پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، افزود: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد، گروهی هنجار شکن امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.