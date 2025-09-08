قاتل نوجوان ۱۶ ساله نوشهری در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر درویشی، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری و نزاع منجر به قتل در شرق حوزه استحفاظی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی و به‌کارگیری شگردهای خاص پلیسی، موفق به شناسایی قاتل متواری ظرف ۲۴ ساعت شدند.

فرمانده انتظامی نوشهر ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضائی و پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت، در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

سرهنگ درویشی تأکید کرد: متهم به قتل در تحقیقات پلیسی به بزه ارتکابی اعتراف کرد و علت قتل را اختلاف شخصی بیان داشت که پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.