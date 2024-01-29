آمار کل داوطلبان تایید صلاحیت شده در استان یزد به ۲۲۶ نفر رسید

سعید رستگاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند بررسی صلاحیت‌ها در این مرحله ادامه دارد و ۱۸ نفر دیگر نیز تایید صلاحیت شدند.

وی عنوان کرد: با تایید صلاحیت این ۱۸ نفر، آمار کل داوطلبان تایید صلاحیت شده استان به ۲۲۶ نفر رسید.

رستگاری بیان کرد: تا این لحظه آمار داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه یزد به ۹۷ نفر رسیده است.

دبیر ستاد انتخابات استان یزد یادآور شد: همچنین آمار داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه های انتخابیه مهریز به ۵۵ نفر، تفت ۴۶ نفر و اردکان ۲۸ نفر رسیده است.

رستگاری بیان کرد: روند بررسی صلاحیت‌ها تا ۱۹ بهمن توسط شورای نگهبان ادامه دارد.

گفتنی است؛ دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفندماه برگزار می شود و از استان یزد چهار نماینده از چهار حوزه انتخابیه با رای مردم راهی مجلس می شوند.