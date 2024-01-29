به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین زارعی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: طرح جامع یک طرح علمی است و باید در بازنگری این طرح طوری برنامه‌ریزی شود که در ارائه خدمات هر سلیقه‌ای پوشش دهد.

وی با اشاره به قرار داشتن بخشی از جغرافیای ایران بر روی گسل زلزله و در پی آن وقوع زلزله‌هایی دهه‌های اخیر کشور که موجب خسارات جانی و مالی فراوانی شده است، افزود: طی بررسی‌های انجام شده مشخص شد با وجود اینکه شدت زلزله سرپل ذهاب بیشتر از زلزله بم بود، اما به دلیل رعایت بخشی از مقررات ملی ساختمان خسارات جانی و مالی به مراتب بسیار پایین‌تر از زلزله بم بود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش از وقوع زلزله، تنها ۴۵ درصد ساختمان‌ها آئین نامه‌های ساخت و ساز را اجرا کرده بودند که همین امر آمار تلفات انسانی را به زیر یک هزار نفر رساند و باعث نجات جان بسیاری شد.

زارعی با بیان اینکه هدف سازمان نظام مهندسی ساختمان اجرای کامل مقررات ملی به منظور جلوگیری از خسارات مالی و جانی ناشی از وقوع حوادث طبیعی است، خاطرنشان کرد: اگر درصد اجرای آئین نامه‌های ساخت و ساز به حدود ۸۰ درصد برسد قطعاً این خسارات کاهش چشمگیری خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه ارتقا سطح کیفی ساخت و ساز را دنبال می‌کنیم، گفت: ساخت یک سازه ایمن و محکم ۲ الزام دارد که باید هر ۲ بحث رعایت شود.

زارعی اولین الزام را استفاده از مصالح استاندارد و دومین را بحث نظارت بر ساخت و سازها دانست و خاطرنشان کرد: مسئولیت نظارت بر مصالح ساختمانی از جمله بتُن در مرحله توزیع، فروش و… بر عهده اداره کل استاندارد و دیگر الزام بر عهده مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان است که در صورت بروز تخلف تنها وظیفه ارائه گزارش آن به شهرداری دارند.

به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به نظارت بر ساخت و سازها است و قدرت اجرایی ندارد و شهرداری باید مانع آن ساخت و ساز شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ درصد از ساخت و سازهای این استان تخلف ماده صد دارند، بیان کرد: برای جلوگیری از این امر باید قوانین طرح جامع کرمانشاه بازنگری و به‌روز رسانی شود.

زارعی با اشاره به دلایل به روز نشدن طرح جامع کرمانشاه، افزود: در صورت همت همه مسئولین زی‌ربط استانی، این طرح می‌تواند ظرف مدت چند ماه به روز رسانی شود و به نتایج مطلوبی برسد.

وی تاکید کرد: علاوه بر به‌روز رسانی طرح جامع، هزینه‌های تخلف در ساخت و سازها برای متخلفین باید به قدری افزایش یابد که دیگر انجام تخلف برای آنها به صرفه نباشد.

زارعی اضافه کرد: این هزینه‌ها باید شامل صادر نکردن سند و پایان کار، محروم شدن از حق انشعابات آب، برق و گاز و… باشد چرا که متخلفین با پرداخت صرفاً جرایم ماده صد، آن جریمه را روی قیمت نهایی واحدهای ساخته شده سرشکن می‌کنند و عملاً هیچ ضرری شامل حال آنها نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه با اشاره به راهکارهای ساخت یک سازه ایمن و باکیفیت و اجرای مقررات ملی ساختمان، ادامه داد: ساخت و سازها باید توسط مجری متخصص و ذی‌صلاح صورت گیرد که علاوه بر ساخت اصولی یک سازه از بروز خسارات جانی و مالی فراوان در صورت وقوع حوادث جلوگیری می‌کند.

زارعی دیگر راهکار را برای داشتن یک ساختمان ایمن وجود آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک و کنترل کیفیت جوش و بتن دانست که آزمایشگاه ژئوتکنیک با آزمایش خاک، جغرافیای مناسب را برای ساخت یک سازه مشخص می‌کند.

به گفته وی، تعداد آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک در استان از ۲۰ مورد در گذشته به ۱۰۰ مورد افزایش یافته و همچنین در حال حاضر ۱۰ آزمایشگاه کنترل جوش و ۳۰ آزمایشگاه کنترل بتن نیز در این استان وجود دارد.

زارعی از راه‌اندازی سامانه جامع الکترونیک در استان با هدف ارجاع خدمات عادلانه برای ناظرین ساختمان‌ها خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه انتخاب ناظر دیگر بر عهده مالک و سرمایه‌گذار نیست، بلکه بر اساس انتخاب سامانه و به صورت عادلانه خواهد بود.

وی همچنین از حذف نقشه‌های کاغذی خبر داد و تاکید کرد: این طرح برای اولین بار در کشور و در نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه اجرایی شده است.