کتابخانه شهید باکری سردرود، پس از تخریب در جنگ دوباره جان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین بازگشایی و بهره‌برداری مجدد از کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود با حضور آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، جمعی از مدیران ارشد نهاد، مسئولان استانی و مردم سردرود برگزار شد.

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در حاشیه این آیین در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود در اسفندماه ۱۴۰۴ مورد اصابت قرار گرفت و بیش از ۴۰ درصد آن تخریب شد، اما خوشبختانه در مدت کمتر از شش ماه بازسازی و آماده خدمت‌رسانی مجدد به مردم شد.

وی افزود: علاوه بر بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده، کل کتابخانه بهسازی و به‌روزرسانی شده و فضاهایی از جمله تالار علم و خلاقیت و سالن‌های اختصاصی نیز در آن پیش‌بینی شده است. در این بازطراحی تلاش شده است کتابخانه متناسب با نیازها، علایق و ذائقه مخاطبان بهسازی شود تا این مجموعه پس از بازگشایی، با کیفیت و ظرفیت بیشتری در اختیار مردم و علاقه‌مندان قرار گیرد.

نظربلند ابراز امیدواری کرد با بازگشایی این کتابخانه، اعضا و مراجعه‌کنندگانی که در ماه‌های تعطیلی امکان استفاده از خدمات آن را نداشتند، بار دیگر به این مجموعه مراجعه کنند و خدمات کتابخانه‌ای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به آسیب‌دیدن زیرساخت‌های فرهنگی در جریان جنگ، گفت: اینکه در کنار حملات به مراکز نظامی، شاهد حمله به مکان‌های فرهنگی کشور نیز بودیم، نشان می‌دهد زیرساخت‌های فرهنگی برای دشمن نیز اهمیت دارد. حمله به این زیرساخت‌ها آسیب‌زدن به بخشی از میراث فرهنگی، ظرفیت دانشی و اجتماعی جامعه است و با اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تعهدات بین‌المللی مربوط به حفاظت از اماکن و اموال فرهنگی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه، مغایرت دارد.

وی ادامه داد: در جریان این حملات، بیش از ۵۰ کتابخانه عمومی در نقاط مختلف کشور مورد تعرض و آسیب قرار گرفتند که از میان آنها، دو کتابخانه به‌طور کامل تخریب شدند. با وجود این آسیب‌ها، وظیفه ماست که با بازسازی و توسعه فضاهای کتابخانه‌ای و تقویت برنامه‌های فرهنگی، اجازه ندهیم چراغ فرهنگخاموش شود و بیش از پیش در خدمت مردم و ایران عزیزمان باشیم.

نظربلند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای آذربایجان شرقی اظهار کرد: این استان از نظر تعداد زیرساخت‌های کتابخانه‌ای از ظرفیت مناسبی برخوردار است و در حال حاضر ۱۵۲ کتابخانه ثابت در استان فعال است.

وی افزود: علاوه بر کتابخانه‌های ثابت، ۶ کتابخانه سیار نیز در آذربایجان شرقی به مردم خدمات ارائه می‌کنند و امیدواریم با تلاش همکاران و توسعه برنامه‌های کتابخانه‌ای، شاهد افزایش مراجعه مردم به این فضاها باشیم.