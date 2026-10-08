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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

پیش از عزیمت به ترکمنستان؛

پزشکیان: دشمنان نمی‌توانند به این سادگی ایران را مورد محاصره قرار دهند

پزشکیان: دشمنان نمی‌توانند به این سادگی ایران را مورد محاصره قرار دهند

رئیس‌جمهور تاکید کرد: دشمنان نمی‌توانند به این سادگی ایران را مورد محاصره قرار دهند، چرا که ایران با ۱۵ کشور همسایه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه پیش از عزیمت به ترکمنستان به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس شورای سران کشورهای مشترک المنافع - به عنوان میهمان ویژه - و اجلاس زیست محیطی سران کشورهای ساحلی دریای خزر، اظهار داشت: این سفر به دعوت رسمی رئیس جمهور ترکمنستان سردار بردی‌محمداف صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه دریای خزر هم‌اکنون در معرض تهدید زیست محیطی قرار دارد و شرکت در اجلاس زیست‌محیطی سران کشورهای ساحلی دریای خزر از این منظر دارای اهمیت است، افزود: دریای خزر سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است، اگر محیط زیست آسیب ببیند، مشکلات فراوانی برای کشورهای حاشیه خزر ایجاد خواهد شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: آلودگی‌های موجود، کاهش ورودی و خشکی خزر، همچنین افزایش صید آبزیان، از مشکلاتی است که منطقه با آن دست به گریبان است و قرار است در این سفر گفتگوهایی در این خصوص صورت گیرد.

پزشکیان تاکید کرد: علاوه بر این، سفر به ترکمنستان فرصت خوبی است تا با کشورهای حاضر در این دو اجلاس گفتگوهایی در خصوص روابط چندجانبه و مقابله با یک جانبه‌گرایی و همکاری‌های حوزه انرژی و سایر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: وزرای مربوطه در قالب کمیسیون‌های مختلف به ترکمنستان رفته‌اند و گفتگوها در جریان است، این فرصت خوبی است که روابط با همسایگان را عمیق‌تر کرده و مشکلات ناشی از محاصره دریایی را کاهش دهیم.

پزشکیان تاکید کرد: دشمنان نمی‌توانند به این سادگی ایران را مورد محاصره قرار دهند، چرا که ایران با ۱۵ کشور همسایه است و از هر یک از مسیرها می‌تواند تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیت ادامه داشته باشد.

رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که این سفر به اهداف موردنظر و از پیش تعیین شده دست پیدا کند.

کد مطلب 6971943
زهرا علیدادی

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