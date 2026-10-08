به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز پنجشنبه پیش از عزیمت به ترکمنستان به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس شورای سران کشورهای مشترک المنافع - به عنوان میهمان ویژه - و اجلاس زیست محیطی سران کشورهای ساحلی دریای خزر، اظهار داشت: این سفر به دعوت رسمی رئیس جمهور ترکمنستان سردار بردی‌محمداف صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه دریای خزر هم‌اکنون در معرض تهدید زیست محیطی قرار دارد و شرکت در اجلاس زیست‌محیطی سران کشورهای ساحلی دریای خزر از این منظر دارای اهمیت است، افزود: دریای خزر سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده است، اگر محیط زیست آسیب ببیند، مشکلات فراوانی برای کشورهای حاشیه خزر ایجاد خواهد شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: آلودگی‌های موجود، کاهش ورودی و خشکی خزر، همچنین افزایش صید آبزیان، از مشکلاتی است که منطقه با آن دست به گریبان است و قرار است در این سفر گفتگوهایی در این خصوص صورت گیرد.

پزشکیان تاکید کرد: علاوه بر این، سفر به ترکمنستان فرصت خوبی است تا با کشورهای حاضر در این دو اجلاس گفتگوهایی در خصوص روابط چندجانبه و مقابله با یک جانبه‌گرایی و همکاری‌های حوزه انرژی و سایر مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: وزرای مربوطه در قالب کمیسیون‌های مختلف به ترکمنستان رفته‌اند و گفتگوها در جریان است، این فرصت خوبی است که روابط با همسایگان را عمیق‌تر کرده و مشکلات ناشی از محاصره دریایی را کاهش دهیم.

پزشکیان تاکید کرد: دشمنان نمی‌توانند به این سادگی ایران را مورد محاصره قرار دهند، چرا که ایران با ۱۵ کشور همسایه است و از هر یک از مسیرها می‌تواند تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیت ادامه داشته باشد.

رئیس‌جمهور در پایان ابراز امیدواری کرد که این سفر به اهداف موردنظر و از پیش تعیین شده دست پیدا کند.