به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه، نشست شورای معادن استان کرمانشاه با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد و موضوع فرآوری قیر طبیعی و ظرفیت‌های این بخش برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.

طهماسب نجفی، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، در این نشست اظهار کرد: بخش قابل توجهی از معادن قیر طبیعی کشف‌شده کشور در شهرستان گیلانغرب قرار دارد، اما متأسفانه این منابع ارزشمند عمدتاً به صورت خام عرضه می‌شوند.

وی افزود: خام‌فروشی مواد معدنی نمی‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند و باید با حرکت به سمت فرآوری قیر طبیعی و افزایش ارزش افزوده این ماده معدنی، از ظرفیت موجود برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان استفاده کرد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به سفر استاندار به شهرستان گیلانغرب گفت: در این سفر، موضوع عملیاتی شدن طرح فرآوری قیر طبیعی مورد توجه قرار گرفت و پیگیری‌های لازم برای حرکت این طرح به سمت اجرا در دستور کار قرار گرفت.

نجفی ادامه داد: تیمی در دانشکده شیمی دانشگاه رازی به سرپرستی دکتر درخشان، تحقیقات گسترده‌ای را در زمینه فرآوری قیر طبیعی انجام داده که این مطالعات دستاوردهای قابل توجهی به همراه داشته است و تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه شایسته تقدیر است.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ادامه تحقیقات و عملیاتی شدن طرح‌های فرآوری تأکید کرد و گفت: شرکت‌های باسابقه و فعال در حوزه قیر طبیعی استان برای مشارکت در اجرای این طرح‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و باید از توان و ظرفیت این مجموعه‌ها به شکل مناسبی استفاده شود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان با همکاری دانشگاه و بخش خصوصی تلاش می‌کند طرح فرآوری قیر طبیعی را برای نخستین بار در کرمانشاه عملیاتی کند و در ادامه این مسیر نیز عزم و جدیت لازم وجود دارد.

در ادامه این نشست، دکتر درخشان، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه رازی، گزارشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های تجاری‌سازی قیر معدنی استان و راهکارهای ایجاد ارزش افزوده در این بخش ارائه کرد.

این طرح با حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و ظرفیت‌های موجود برای توسعه فرآوری قیر طبیعی و بهره‌گیری از آن در مسیر ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در استان بررسی شد.