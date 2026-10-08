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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳

رقابت ۵۸ نماینده از ۳۷ کشور در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قرآن

رقابت ۵۸ نماینده از ۳۷ کشور در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات قرآن

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف از برگزاری داوری مرحله نیمه‌نهایی چهل‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ایران با حضور ۵۸ نماینده از ۳۷ کشور در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در اینباره اظهار کرد: چهل‌ودومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با هدف نشر معارف قرآن کریم، تحکیم اتحاد امت اسلامی و تکریم قاریان و حافظان برگزیده جهان اسلام برگزار می‌شود و در این دوره، آقایان در رشته‌های حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل و بانوان در رشته‌های حفظ کل و قرائت ترتیل با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: پس از انجام مرحله غربالگری و برگزاری مرحله مقدماتی، ۵۸ نماینده از ۳۷ کشور به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کردند.

نوری‌زاده گفت: مرحله مقدماتی در آذرماه سال ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری برگزار شد و پس از داوری تلاوت‌ها و ارزیابی شرکت‌کنندگان، نمایندگان راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی مشخص شدند.

وی با اشاره به برگزاری داوری مرحله نیمه‌نهایی در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه اظهار کرد: در این مرحله ۳۹ شرکت‌کننده در بخش آقایان و ۱۹ شرکت‌کننده در بخش بانوان حضور دارند و داوری آثار آنان به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف افزود: پس از پایان داوری مرحله نیمه‌نهایی، راه‌یافتگان به مرحله نهایی مشخص خواهند شد و مرحله نهایی این دوره، در صورت مناسب بودن شرایط، به صورت حضوری در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

وری‌زاده درباره تأخیر ایجادشده در زمان‌بندی این دوره از مسابقات نیز گفت: به دلیل رویدادهای مهم کشور از جمله جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان)، توطئه‌های دشمن در دی‌ماه سال گذشته و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب و جمعی از یاران ایشان، زمان‌بندی برگزاری مسابقات با تأخیر مواجه شد.
وی ادامه داد: با تصمیم رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پیگیری جدی‌تر برنامه‌های قرآنی، برگزاری مسابقات با جدیت دنبال شد و مقرر شد امسال هر دو دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، یعنی دوره گذشته و دوره جاری، برگزار شود.

کد مطلب 6971947
سیده فاطمه سادات کیایی

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