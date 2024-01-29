به گزارش خبرگزاری مهر، اردلان محمدپور در این زمینه افزود: فعالیت سامانه بارشی به صورت افزایش ابر، بارش برف و وزش باد از اواخر امروز در منطقه آغاز میشود و فعالیت آن به صورت متناوب تا پایان هفته جاری تداوم خواهد داشت.
وی اضافه کرد: با توجه نفوذ جبهه هوای سرد و کاهش دمای هوای منطقه پیشبینی میشود بارشها به صورت برف باشد و فعالیت این سامانه در مناطق جنوبی استان از مناطق شمالی بیشتر است.
رئیس اداره هواشناسی مهاباد گفت: در شبانهروز گذشته خوی با حداکثر دمای ۶ درجه سانتیگراد، گرمترین و چالدران با حداقل دمای منفی ۱۲ درجه سانتی گراد سردترین شهر آذربایجانغربی بود؛ در این مدت دمای هوا در مهاباد بین منفی چهار و چهار درجه سانتیگراد در نوسان بود.
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