پایداری هوا در یزد/ گاریز سردترین نقطه استان یزد است

سیدعباس میرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه های پیش‌یابی هواشناسی، در سه روز آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با کاهش دما و گاهی افزایش سرعت باد خواهد بود.

وی عنوان کرد: از بعدازظهر پنجشنبه و در طول روز جمعه با فعالیت موج جوی افزایش ابر، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گرد و خاک و بارش پراکنده پیش بینی می شود.

میرحسینی بیان کرد: دمای هوا در مرکز استان در روز سه شنبه (فردا) در گرمترین ساعات ۱۱ درجه است که در خنک ترین ساعات به یک درجه خواهد رسید.

وی اظهار کرد: دمای هوا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز بر همین منوال است و تغییرات محسوسی در دما شاهد نیستیم.

میرحسینی از افزایش دما در روز جمعه خبر داد و گفت: دمای هوا در مرکز استان در روز جمعه به ۱۵ درجه در گرمترین ساعات روز می رسد.

رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان یزد، گرمترین نقطه استان یزد را شهرستان بافق با دمای ۱۷ درجه اعلام کرد و افزود: دمای هوای بافق در روز جمعه به ۲۳ درجه خواهد رسید.

میرحسینی افزود: گاریز نیز سردترین نقطه استان یزد است و دمای هوا طی فردا و پس فردا، در سردترین ساعات روز به ۳- تا ۵- درجه خواهد رسید.