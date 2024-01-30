محمدرضا رحماننیا در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه از امروز شاهد ورود سامانه بارشی به استان خواهیم بود، گفت: طبق پیشبینیهای به عمل آمده قرار است این سامانه بارشی تا اواخر هفته جاری مهمان زنجانیها باشد.
وی با یادآوری اینکه در طول این مدت که سامانه بارشی در استان حاکم خواهد بود، شاهد آسمانی ابری و بارش پراکنده برف و باران خواهیم بود، ادامه داد: یکی از مواردی که هماستانیها به ویژه دامداران و صاحبان گلخانهها باید رعایت کنند، این است که با توجه به کاهش دما، حتماً ذخیره سوخت برای روزهای آتی داشته باشند.
رحمان نیا با تاکید بر اینکه جمعه این هفته بارشها به قوت خود باقی مانده و حتی بر میزان بارشها به ویژه در ارتفاعات افزوده خواهد شد، خاطرنشان کرد: شرایطی که از امروز بر استان حاکم خواهد شد، ایجاب میکند که هموطنان از انجام سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از صادر شدن هشدار هواشناسی سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: کاهش دما، وقوع کولاک برف به ویژه در بعد از ظهرها و نیز یخبندان از جمله پدیدههای غالب جوی طی هفته آتی در مناطق مختلف استان زنجان خواهد بود.
رحماننیا با بیان اینکه دمای هوای زنجان منفی یک درجه سانتیگراد بوده که نسبت به مدت مشابه در همین ساعت ۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است، افزود: طی شبانهروز گذشته ایستگاه دانشگاه زنجان با دمای منفی ۶ درجه سانتیگراد سردترین و شهر چورزق با ۱۶ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شده است.
