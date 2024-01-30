  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۳

«عمران خان» به ۱۰ سال حبس محکوم شد

«عمران خان» به ۱۰ سال حبس محکوم شد

«عمران خان» نخست‌وزیر سابق و رییس حزب انصاف پاکستان و «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه او به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عمران خان» نخست‌وزیر سابق و رئیس حزب انصاف پاکستان و همچنین «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه سابق این کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

خبرنگار المیادین در اسلام آباد این خبر را اعلام کرد و افزود که این حکم به اتهام افشای اسناد محرمانه دولتی علیه آنها صادر شده است.

این خبر در حالی است که روز گذشته همزمان با تظاهرات اعتراضی حامیان عمران‌خان، پلیس این کشور با یورش به معترضان دست کم ۲۴ نفر را بازداشت کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، در آستانه انتخابات ماه آینده پاکستان، حدود ۲ هزار نفر برای حمایت از عمران‌خان و در مخالفت با رد صلاحیت چندین تن از نامزدهای حزب انصاف پاکستان که پیش‌تر ریاست آن برعهده عمران‌خان بود، در شهر کراچی تظاهرات کردند.

پلیس پاکستان به منظور متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده و حدود ۲۴ نفر را نیز بازداشت کرد.

کد مطلب 6008874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه