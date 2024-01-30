«عمران خان» به ۱۰ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «عمران خان» نخست‌وزیر سابق و رئیس حزب انصاف پاکستان و همچنین «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه سابق این کشور به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

خبرنگار المیادین در اسلام آباد این خبر را اعلام کرد و افزود که این حکم به اتهام افشای اسناد محرمانه دولتی علیه آنها صادر شده است.

این خبر در حالی است که روز گذشته همزمان با تظاهرات اعتراضی حامیان عمران‌خان، پلیس این کشور با یورش به معترضان دست کم ۲۴ نفر را بازداشت کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، در آستانه انتخابات ماه آینده پاکستان، حدود ۲ هزار نفر برای حمایت از عمران‌خان و در مخالفت با رد صلاحیت چندین تن از نامزدهای حزب انصاف پاکستان که پیش‌تر ریاست آن برعهده عمران‌خان بود، در شهر کراچی تظاهرات کردند.

پلیس پاکستان به منظور متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده و حدود ۲۴ نفر را نیز بازداشت کرد.