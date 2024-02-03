«عمران خان» به ۷ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان و همسرش امروز شنبه در پرونده دیگری به ۷ سال حبس محکوم شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، حزب تحریک انصاف پاکستان در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که بهانه دادگاه از رأی صادره، ازدواجِ برخلاف قانون آنها در سال ۲۰۱۸ میلادی ادعا شده است.

این رسانه اضافه کرد که این سومین رأی دادگاه علیه عمران خان در یک هفته اخیر و پیش از برگزاری انتخابات عمومی در این کشور در روز پنجشنبه هفته جاری به شمار می‌آید.

این در حالیست که عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان و همسرش بوشرا بی بی، پیشتر هم هر کدام در یک پرونده مربوط به فروش غیرقانونی هدایای دولتی به ۱۴ سال زندان محکوم شدند.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی این حکم ۱۰ سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی را نیز شامل می‌شود.

حکم محرومیت عمران خان توسط یک دادگاه ضداختلاس در اسلام آباد در حالی صادر شد که خان یک هفته قبل از انتخابات سراسری در پرونده دیگری به اتهام افشای اسرار دولتی به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

تیم رسانه‌ای خان در واکنش به این حکم گفت: یک روز غم انگیز دیگر در تاریخ سیستم قضائی ما در حال رقم خوردن است. هیچ سوال متقابل مجاز نیست، هیچ استدلال نهایی به نتیجه نرسیده است و گویا این تصمیم از قبل گرفته شده است.

این بیانیه اضافه می‌کند که «این تصمیم مضحک نیز به چالش کشیده خواهد شد.»

خان در ماه آگوست نیز توسط دادگاه دیگری به دلیل فروش هدایایی به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون روپیه (۷۶۲۰۰۰ دلار) در دوران نخست وزیری خود در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۲۲ که در اختیار دولت بود به سه سال زندان محکوم شد.