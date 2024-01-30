به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارشهای رسانهای از وقوع درگیری میان شبه نظامیان کرد سوریه (قسد) تحت حمایت آمریکا و عناصر تحت حمایت ترکیه در حلب حکایت دارند.
بر اساس این گزارشها، درگیریها میان عناصر دو طرف زمانی شدید شد که نیروهای قسد تلاش کردند از محورهای جلبل و کیمار به این منطقه نفوذ کنند.
عناصر قسد در ادامه درگیریهای مذکور اقدام به موشک باران پایگاه ترکیه در اعزاز واقع در حومه شمالی حلب کردند. این پایگاه تحت کنترل عناصر به اصطلاح «ارتش ملی» تحت حمایت ترکیه قرار دارد.
خبرنگار المیادین گزارش داد که خمپارههای شلیک شده توسط عناصر قسد به اطراف اردوگاه کویت الرحمه واقع در حومه عفرین در حومه شمالی حلب اصابت کرده است.
این نخستین باری نیست که عناصر تحت حمایت دیگر کشورها به ویژه ترکیه و آمریکا در سوریه با یکدیگر درگیر میشوند. در حالی حاضر نظامیان آمریکایی نیز با حضور اشغالگرانه خود در سوریه اقدام به غارت منابع نفتی و گازی این کشور میکنند و از طریق بازوهای تروریستی خود میکوشند مانع از تحقق ثبات و امنیت در سوریه شوند.
