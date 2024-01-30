پوشش ۹۰ درصدی خدمات فوق تخصصی درمان ناباروری

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم آزادی، درباره خدمات متنوع این سازمان در حوزه ناباروری، افزود: دستورالعمل ابلاغی توسط شورای عالی بیمه شامل ۲ بخش خدمات سرپایی از جمله دارو، آزمایشات، خدمات تصویربرداری، ویزیت پزشک و خدمات بستری است، هم اکنون سطح و عمق خدمات پوششی برای زوجین نابارور افزایش پیدا کرده است، از جمله اینکه اقلام دارویی از ۶۳ به ۶۶ قلم افزایش داشته و این خدمات ۹۰ درصد پوشش بیمه‌ای دارند.

وی با اشاره به اینکه زوجین نابارور برای استفاده از خدمات ناباروری باید در سامانه‌های بیمه سلامت نشان ناباروری دریافت کنند، ادامه داد: همچنین ۷ نوع خدمت تصویر برداری، ۱۶ کد خدمت آزمایشات ژنتیک برای زنان دارای سقط مکرر و افزایش تجهیزات و لوازم مصرفی برای درمان ناباروری از ۲۸ به ۲۹ قلم با پوشش ۹۰ درصدی تحت پوشش بیمه قرار دارد.

آزادی تاکید کرد: برای دریافت خدمات فوق تخصصی مانند میکرواینجکشن، لقاح مصنوعی یا IUI و IVF اگر بیمار به مراکز دولتی مراجعه کند، ۹۰ درصد تعرفه دولتی پوشش داده می‌شود، اما در سایر بخش‌ها ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیر دولتی پوشش داده می‌شود.

وی گفت: یکی از وظایف شورای عالی بیمه تهیه و تدوین دستورالعمل خرید راهبردی و ضوابط خرید راهبردی خدمات است که سالانه شورای عالی بیمه این دستورالعمل را ویرایش می‌کند، در حال حاضر خدمات بیشتری در حوزه ناباروری تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. ضمن اینکه سازمان بیمه سلامت از انعقاد قرار داد با مراکزی که خدمات ناباروری ارائه می‌دهند استقبال کرده و تعامل و همکاری دارد.