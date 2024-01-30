به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: همکارانم طی سه روز گذشته طرح برخورد با سارقان خشن که اقدام به زورگیری و سرقت به عنف منازل را انجام می‌دادند در مناطق مختلف پایتخت به مرحله اجرا گذاشته و ۶۳ سارق حرفه‌ای خشن و سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: به زودی طرح کنترل مجرمان با پابند الکترونیک با دستور فرمانده فراجا اجرا می‌شود که این اقدام هم در پیشگیری از وقوع جرایم بازدارنده است و هم اقدامی مؤثر در دستگیری متهمان در کمترین زمان مشخص است. سردار گودرزی افزود: این طرح برای مجرمان حرفه‌ای با بیش از ۴ فقره سابقه به زودی اجرا می‌شود؛ زیرساخت‌ها هم فراهم شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت محدوده سرقت سارقان دستگیر شده را بیشتر در شمال، شمال شرق و غرب تهران معرفی کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از اموال سرقتی کشف شده است. وی افزود: ۳۷ نفر از این افراد دستگیر شده زورگیر و کیف قاپ و بقیه سارق منزل هستند.

سردار ولی‌پور گودرزی با بیان اینکه سرقت منازل بیشتر در بازه زمانی ۱۹ تا ۲۳ رخ می‌دهد از برخورد قاطع پلیس با قاپ‌زنی و زورگیری خبر داد و اعلام کرد: به محض اینکه مأموران این دسته از مجرمان را رؤیت کنند با رعایت قانون بکارگیری سلاح با آنها برخورد خواهند کرد.