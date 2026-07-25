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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸

استاندار کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج دیدار کرد

استاندار کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج دیدار کرد

سنندج- استاندار کردستان با حضور در منزل شهیدان اقبال احمدی و بهرام قصری، از خانواده این دو شهید جنگ رمضان تجلیل و با آنان گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی شامگاه شنبه در دیدار با خانواده شهیدان اقبال احمدی و بهرام قصری، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت و از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد.

استاندار کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج دیدار کرد

وی در این دیدارها با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و امنیت کشور، بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و تداوم مسیر ایثار و فداکاری تأکید کرد.

شهید اقبال احمدی از کارکنان فراجا، متأهل و دارای دو فرزند بود و شهید بهرام قصری نیز از شهروندان سنندجی بود که یک دختر و یک پسر از وی به یادگار مانده است.

استاندار کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج دیدار کرد

این دو شهید ۱۱ اسفند سال گذشته در پی حمله دشمن صهیونی آمریکایی به شهر سنندج به شهادت رسیدند.

کد مطلب 6899056

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