استاندار کردستان با خانواده شهدای جنگ رمضان در سنندج دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی شامگاه شنبه در دیدار با خانواده شهیدان اقبال احمدی و بهرام قصری، یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت و از صبر، استقامت و ایثار خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد.

وی در این دیدارها با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و امنیت کشور، بر ضرورت تکریم خانواده‌های شهدا و تداوم مسیر ایثار و فداکاری تأکید کرد.

شهید اقبال احمدی از کارکنان فراجا، متأهل و دارای دو فرزند بود و شهید بهرام قصری نیز از شهروندان سنندجی بود که یک دختر و یک پسر از وی به یادگار مانده است.

این دو شهید ۱۱ اسفند سال گذشته در پی حمله دشمن صهیونی آمریکایی به شهر سنندج به شهادت رسیدند.