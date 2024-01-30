محورهای دیدار وزرای خارجه آمریکا و قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، وزیران خارجه آمریکا و قطر در خصوص مسائل منطقه به ویژه تهاجم اشغالگران قدس به غزه بحث و تبادل‌ نظر کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در دیدار با «محمد بن‌عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌ وزیر و وزیر خارجه قطر در واشنگتن بر تعهد کشورش «به خاورمیانه صلح آمیز همراه با امنیت اسرائیل و تشکیل کشور فلسطین» تاکید کرد!

آنطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد، وزیر خارجه آمریکا در این دیدار از تلاش‌های میانجی گرانه قطر نیز تشکر کرده است.

در بخشی از بیانیه مذکور در این ارتباط آمده است: بلینکن از میانجیگری‌های قطر به ویژه از هفتم اکتبر تا کنون قدردانی کرد. طرفین برای ادامه هماهنگی نزدیک به منظور ارائه کمک های بشردوستانه بیشتر به غیرنظامیان در غزه به توافق رسیده و بر حمایت از غیرنظامیان مطابق با قوانین بشردوستانه تاکید کردند.

وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد: بلینکن همچنین بر تعهد واشنگتن به منطقه‌ای صلح آمیز، یکپارچه و مرفه‌تر همراه با تأمین امنیت اسرائیل و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تاکید کرد.