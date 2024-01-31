تخلف ۹ هزار و ۱۳۵ نانوا در ۶ ماه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، گندم یکی از محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی بوده که ماده اولیه قوت قالب مردم است. ۴۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تهران به کشت گندم اختصاص یافته که در سال زراعی گذشته ۲۲۰ هزار تن محصول برداشت شد. پیش بینی می‌شود این آمار در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، ۱۰ درصد افزایش یابد. محمد ترکیان، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی در نشست خبری این سازمان گفت: در ۷ ماهه نخست سال در مجموع ۷۷ هزار و ۱۵۱ مورد بازرسی در سطح شهر تهران انجام شده است.

وی افزود: از این عدد، ۲۲ هزار و ۶۶۴ مورد تخلف احراز شد که متخلفان ۴۶۰ میلیارد تومان جریمه شدند.

ترکیان ادامه داد: در حوزه نانوایی‌های سطح شهر، ۳۵ هزار و ۴۰۰ مورد بازرسی انجام شده که تخلف ۹ هزار و ۱۳۵ مورد محرز شده و ۲۹.۶ میلیارد ریال جریمه شدند.

گفتنی است، در نیمه دوم سال امر بازرسی به اتاق اصناف واگذار شده و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی استان تهران انجام می‌شود.